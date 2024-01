Bananeros colombianos piden a la Unión Europea que se respeten los precios del fruto

El sector bananero del país se encontró en una encrucijada iniciando este 2024, después de que los supermercados europeos presuntamente solicitaron una reducción del 1,30 euros sobre el precio de la caja de banano importada por este territorio.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Si bien la 'denuncia' se hizo a través de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), otros gremios de la región, de países como Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Perú se unieron al llamado de atención, puesto que se prevén grandes pérdidas para las naciones productoras del fruto.



De acuerdo con los cálculos entregados por Augura, las exportaciones con cierre de 2023 quedaron cercanas a las 103 millones de cajas de 20 kilos, por lo tanto, la disminución de los 1,30 euros significaría una pérdida de US$60 millones al año, solo para Colombia, en caso de que se aplicara la medida.



(Lea: Inseguridad golpeó a los empresarios)



Por esta razón, Emerson Aguirre, presidente de Augura, en conversación con Portafolio, señaló que las principales implicaciones de esta medida significan el no reconocimiento del aumento de los costos de producción en el sector bananero, así como también los valores de gasto asociados a la erradicación del Fusarium Raza 4, que de por sí tiene protocolos rigurosos que evitan que la enfermedad se propague.

Banano iStock

“Actualmente en Colombia hay un tercer factor que suma en esos costos de producción y es el incremento de la inseguridad que se está dando en nuestro país, ya sea por temas como amenazas, extorsiones, y claramente los asociados que tenemos como comercializadoras en evitar la contaminación de carga con agentes delictivos”, explicó Aguirre.



(Vea también: Caída en el consumo de leche prende las alarmas entre los productores)



Así mismo, el líder gremial añadió que si no se reconocen esos costos en el precio pagado por caja exportada, se estaría abocando a perder competitividad en el mercado.



A la discusión se unió José Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), quien le explicó a este medio que una vez más los minoristas europeos intentan bajar los precios de la caja de banano.



(Lea: Córdoba sería el primer laboratorio de sustitución de importación de maíz)



“Esto es algo que impacta directamente a los productores, al pequeño, al mediano, al gran productor, a todos aquellos que están llamados a garantizar la seguridad alimentaria de Colombia y del mundo”, indicó Zuñiga.



También, sostuvo que hace más de siete años el valor de la caja no se incrementa de manera consistente con la inflación a nivel internacional.



(Lea: Índice de Precios al Productor cayó 1,91 % en noviembre)



“Hoy, por el contrario, encontramos tendencias de los minoristas a bajar ese precio. No es consecuente con las altas exigencias que se están teniendo en temas de certificaciones, que para este año se van a volver mucho más costosas”,dijo.



Adicionalmente, el presidente de Asbama insistió en que “exigimos a la Unión Europea, a los minoristas alemanes, que muy por el contrario de lo que están haciendo, paguen precios justos y dignos a los productores”.



(Vea: Fedegán y Minerva Foods hacen acuerdo para la industria)

Archivo Portafolio.co

El desbalance del Pacto Verde y el diálogo con el Gobierno

Los líderes bananeros advirtieron que a la reducción del precio por caja se le suma otra complicación que es el Pacto Verde, regulación de la Unión Europea que empezará a regir a finales de este año.



(Vea también: 'Estamos en la coyuntura para mejorar la oferta agrícola': Minhacienda)



Según Emerson Aguirre, esta regulación se está construyendo con los números rojos de los productores. “No está siendo consecuente con la política del territorio de la responsabilidad compartida durante toda la actividad. Se está dejando que toda la obligación recaiga a este lado del Atlántico en cabeza de los productores”, estimó.



Respecto a los acercamientos con el gobierno colombiano, Aguirre invitó a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica a unirse a la reunión del World Banana Forum en Roma, invitación que también desde la FAO, también le han cursado para que apoye al sector bananero colombiano en esta solicitud.



(Lea: Arroceros hacen solicitud de seguridad e inversión al Gobierno Nacional)



“Sobre todo insistir y persistir por un precio digno por nuestro producto y que se continúe esa senda de la sostenibilidad social, ambiental y laboral que se tiene”, expresó.

Banano iStock

Adicionó que con el Ministerio de Comercio también han tenido contacto para activar la delegación que se tiene en la oficina de Bruselas con el fin de hacer un plan de trabajo y acudir las instancias internacionales a que haya lugar para continuar con esta solicitud y darle la visibilidad que se tiene hoy, como principal producto de buenas prácticas agrícolas 100% certificado.



(Vea: ‘Debemos darle prioridad al crédito de largo plazo’: Finagro)



“A través de la Embajada de Colombia en Alemania se han activado todos los canales para hacer esta difusión y hacer obviamente las reuniones que sean necesarias y oportunas”, finalizó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio