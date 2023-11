Café robusta, la nueva actividad que pide más atención en el sector

El sector cafetero viene mostrando una mejor dinámica de producción en la variedad de arábiga suave, dentro de la cual Colombia se destaca como uno de los mejores, pero actores del sector piden que se trabaje en otra economía del grano, la cual es la siembra y comercialización de la variedad robusta.



Según estimaciones de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), Colombia tiene potencial de producción de café robusta en 80.000 hectáreas, logrando un rendimiento por hectárea de 40 sacos. Así mismo, la producción potencial sería de 3,2 millones de sacos, por un valor de US$475 millones.



Es así como el presidente del gremio, Gustavo Gómez, reiteró la necesidad de fortalecer esta economía, sin perderle importancia a la arábiga suave, para fortalecer la calidad del grano colombiano. Vale la pena destacar que la petición de impulsar la variedad robusta colombiana parte de que la demanda internacional se viene incrementando.



“Lo que estamos viendo es que los tostadores están comprando café robusta en una mayor proporción y ahí lo importante es poder participar de ese crecimiento del mercado, para poder traer bonanza a zonas no tradicionales de café y darles a los productores ingresos adicionales”, dijo.



Ahora bien, según estimaciones de OFI Coffee, la buena oferta de arábiga, junto con la escasa demanda de suave, generaron diferenciales entre los orígenes de esta variedad. Mientras que los diferenciales de robusta se reafirmaron, especialmente debido a la escasez de existencias y las malas cosechas, que ampliaron el arbitraje diferencial entre arábiga y robusta.



Así mismo, en el balance general de esta variedad, la OFI establece un déficit en especial en la producción proveniente de los países asiáticos que podrían extenderse hasta el próximo año. Además, se plantean los riesgos relacionados con el fenómeno de El Niño, el cual genera incertidumbre en la estimación de superávit de robusta en el período 2024/2025.



Por esta razón, Gustavo Gómez mencionó que “se necesita un mayor apoyo del Ministerio de Hacienda y Agricultura, coordinado con el apoyo de la Oficina de Asuntos Cafeteros, para que Agrosavia pueda continuar con su proceso de parcelas semicomerciales, de manera que el café robusta pueda ser una realidad en Colombia.

Añadió que esta podría ser una alternativa para aprovechar las diferentes zonas del país, en aras de mejor productividad.



El eje de la Federación

Si bien la Federación Nacional de Cafeteros es el gremio guía del sector en el país, frente al tema de la producción de robusta su gerente general, Germán Bahamón, detalló que aunque se deben explorar nuevas oportunidades, ya que la diversificación de esta variedad se debe considerar de manera seria y responsable, de cara a la realidad de los caficultores colombianos. “Son apreciables las ventajas que en principio podría ofrecer el cultivo en el contexto global, pero también hay que decir que nos impone enormes desafíos”, aseguró Bahamón.



Frente a esos desafíos, el gerente se refiere a la competitividad, teniendo en cuenta que uno de los competidores principales, Brasil, produce cerca de 200 sacos por hectárea, en comparación de los 40 que se producirían en ese mismo espacio en Colombia.



Además, pone sobre la mesa modelos de producción a gran escala, apalancados por tecnologías en materia de recolección mecánica y no menos importante, las inversiones intensas de capital el infraestructura en regiones bajas. “No por eso podemos negarnos a esa posibilidad siempre que se haga de manera responsable y no sometida a la presión comercial”, instó.

Las dos economías en la producción cafetera del país

Para el experto y analista cafetero, Guillermo Trujillo, es importante separar la producción de arábiga suave, con la de robusta, puesto que en su opinión son dos economías diferentes.



“La robusta es una alternativa más para el país, ya que este es un cultivo que se desarrolla en una economía muy distinta. No es para la zona Andina, tampoco para campesinos. Este es un cultivo de gran formato”, aseguró Trujillo.



Adicionalmente, agregó que este cultivo de robusta es “absolutamente” mecanizado y empresarial, ya que es un café que cuesta “mucho menos” y no está diseñado para una economía campesina como la colombiana.



“El cultivo de robusta no debe verse como una sustitución del de arábiga suave; son dos cosas completamente diferentes. Es una alternativa económica para el país, pero no debe verse como una competencia, ya que no ayuda en nada a la caficultura tradicional”, argumentó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio