¿Alza en el precio del café beneficia a los cafeteros? Esto dice el gremio

El precio de referencia interna del café ha experimentado un importante aumento en las últimas semanas, pasando de $1'477.000 a $1'630.000 el pasado 11 de abril, registrándose como el más alto desde el pasado 9 de junio del 2023, cuando cerró en $1'665.000. Por su parte, el precio externo cerró hoy a US$2,1735 por libra.

Según explica la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la razón principal es la escasa oferta de café Robusta en el mercado, especialmente por parte de Vietnam, el principal exportador mundial de este tipo de café. Vietnam ha conservado volúmenes bajos para comercializar provenientes de su cosecha previa, mientras que su próxima cosecha está apenas en etapa de floración.



"Esta situación ha llevado a los compradores a buscar alternativas, lo que a su vez ha generado un incremento en la demanda de café Arábica, el café, que exporta Colombia. Esta creciente demanda ha generado un aumento en el precio del Contrato C, lo que impacta positivamente en el precio interno de referencia del café en Colombia", dice.

Además, mencionan que es importante considerar tres variables fundamentales que influyen en el precio interno del café: el conocido como Contrato C en la bolsa de Nueva York, el diferencial por calidad y la tasa de cambio (que en esta oportunidad, no aporta al alza) Cualquier cambio en estas variables puede impactar directamente en el precio.



Dicen que en el diferencial del café colombiano, definido como una prima adicional al precio base del Contrato C, se ha mantenido constante.

"Esta alza en el precio interno del café representa una excelente noticia para los caficultores colombianos, ya que les permite obtener mayores ingresos por su producto, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de las 550.000 familias cafeteras del país", cierra la FNC.



