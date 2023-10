Cafés especiales, inversión no oportuna para impulsar al sector

El café es uno de los sectores que más se ha tenido que enfrentar a diversos retos en el último tiempo a costa del fenómeno de La Niña que afectó los cultivos y la producción del grano en el país.



Como medida para seguir fortaleciendo la presencia y el reconocimiento del grano a nivel internacional, desde la Federación Nacional de Cafeteros se ha propuesto potenciar las variedades especiales, presentando los mejores cafés suaves del mundo en su feria ‘Cafés de Colombia Expo 2023’ que inicia este jueves en Corferias.



Sin embargo, diferentes actores del sector consideran que se debe seguir trabajando en potenciar el café colombiano, pero no usando las variedades especiales como la gasolina del impulso, pues al ser “especiales” perderían su valor agregado.



De acuerdo con Guillermo Trujillo, analista y experto cafetero, de los 11 millones de sacos que exporta Colombia, unos 100.000 sacos son de variedades especiales.

Café iStock

“Colombia no debe potenciar los especiales, porque cuando de deja de ser ‘especial’ ya no hay diferencia en precio. Ese tipo de café se volvería el estándar y por ende pierde su valor. Actualmente, estamos en la fiebre de especiales”, dijo.



Si bien la especialidad a ese tipo de café se la da la forma de cultivo, Trujillo asegura que mantener y producir ese tipo de grano especial y súper especial resulta ser muy costoso para el productor.



“Los cafeteros no pueden subsidiar al consumidor colombiano dándole café bueno, por eso cuesta bastante dinero y el consumidor del país no está en capacidad de comprar ese tipo de grano”, agregó.



En la misma línea, Ana María Folleco, representante cafetera del comité del Valle del Cauca, le explicó a Portafolio que los costos para especiales no son para todo el mundo.



Café colombiano FOTO: iStock

“Un pequeño caficultor debe tener alguien que lo financie, porque estas variedades tienen una condición de nutrición diferente y unas etapas distintas, dependiendo de la variedad e incluso también del clima”, manifestó.



Folleco detalló que actualmente hay una tendencia de correr hacia los cafés especiales, pero lo cierto es que no todos están en la capacidad de asumir el cuidado necesario para la producción de este tipo de café.



“Las granjas que están haciendo experimentos de verdad y que están vendiendo los cafés a muy buen precio, es gente que tiene una muy buena financiación”, apuntó Folleco.



Visión exportadora

A pesar de que se debe seguir potenciando la producción cafetera en el país, para Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), actualmente el mercado está mermado, el precio está en caída y los diferenciales están bajo. Todo lo anterior, como respuesta a una mayor demanda de café a nivel internacional.



Es por esta razón, que el presidente de la Asociación, señala también es bueno generar cafés que tengan un valor agregado suficiente y que permitan dar una prima importante al productor.



“Esta variedad es mejor que no se vea expuesta a la baja en el precio y por eso es importante trabajar no solo desde el punto de vista de las variedades, sino de procesos que aseguren que sea un café de alta calidad y rentabilidad para el productor”, concluyó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio