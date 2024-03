Cafeteros anticipan una crisis por las caídas en los precios

Este miércoles, el gerente general de la Federación nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, alertó que la sostenibilidad económica del sector cafetero de Colombia está en juego, debido a la “baja o nula” rentabilidad.



Según lo dicho por el líder de los cafeteros, durante el 2023 se hizo un esfuerzo por detener la caída de la producción “en medio de la estrechez” de la rentabilidad y se le cumplió al país a pesar de la coyuntura.



“Fue el año mas difícil para la familia cafetera y no resistimos uno igual. Es importante entender que la coyuntura y sus desafíos debemos abordarlos y superarlos juntos, atendiendo las afugias del presente y emprendiendo para el futuro los cambios estructurales”, afirmó Bahamón.



Ahora bien, lo radical de las declaraciones del gerente ha generado una serie de opiniones, teniendo en cuenta que como lo informó en su comunicado, se propondrá en el próximo Comité Nacional la necesidad de determinar los mecanismos finales para activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café (Fepc).



Esta declaración la hizo después de asegurar que existe una alerta clara en la relación precio/costo, aunque “los recursos allí existentes no serán suficientes para atender las necesidades totales”, estimó.

Vale la pena destacar que diferentes sectores cafeteros han protestado por situaciones que están afectado al reglón agrícola.

Germán Bahamón, gerente general de los cafeteros Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En consulta con actores del sector sobre la coyuntura que a traviesa la caficultura colombiana, fuentes cercanas a este periódico aseguraron que el amortiguamiento que puede dar el Fepc a los problemas cafeteros es muy poco, teniendo en cuenta que el dinero necesario para una intervención fuerte “desborda las posibilidades económicas del Fondo”.



Al respecto, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que aún no es claro el instrumento que se utilizaría para que los recursos del Fondo puedan cubrir toda la cosecha o en su defecto, a todos los productores colombianos.



“No debería ser una transferencia monetaria directa a los productores, porque la plata no alcanzaría. Se debe pensar en mecanismos de cobertura que protejan el ingreso ante la caída de los precios y revisar si los indicadores de precio, costo, diferencial del café colombiano frente a la bolsa de Nueva York y la tasa de cambio están afectando el ingreso del productor, que ameriten la utilización del Fondo”, explicó.



Por esta razón, Portafolio habló con Félix Torres, productor y gerente general de Café de la Torre, quien indicó que hoy la baja en los precios sí está afectando a todos los productores de café, teniendo en cuenta que ellos son los que asumen los costos de los insumos y la alimentación de los trabajadores.

El café es la bebida con la que millones de personas empiezan su día IStock

“La canasta básica subió, por esto, en este momento no es muy rentable producir café, teniendo en cuenta que el bajo precio de bolsa o precio por Federación”, argumentó.



También, Torres señaló que la caída de la producción por cuenta de los eventos climáticos se debería haber compensado con el precio, pero no fue así.



“Nosotros trabajamos por otro sistema que es por perfil sensorial. El café se tasa, por lo que se vende directamente con el tostador. Ellos pagan unos sobreprecios porque el café no se pacta como normalmente se hace en bolsa”, dijo.



Otro de los puntos en los que fue enfático el gerente general de la federación fue sobre las expectativas que tienen este año con los anuncios que se han hecho desde el Ministerio de Agricultura, respecto a las líneas de crédito para la renovación de cafetales.

Café iStock

“Como sea, los caficultores necesitamos un apoyo contundente en esta coyuntura para mejorar el ingreso. No reconocemos bonanza reciente. Hoy tenemos baja productividad, alta afectación por broca y bajo precio. De no hacer algo contundente se podría configurar una crisis”, indicó.



Así mismo, desde la cartera del agro esta semana se habilitó una bolsa de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para apoyar la meta de renovación cafetera de 100.000 hectáreas.



Es así que para este 2024 la a través de Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) se entregarán a esa bolsa un total de US$50.000 millones para apoyar a pequeños y medianos cafeteros.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio