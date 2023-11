Minagricultura asegura que sectores privados y públicos tienen desafíos comunes

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, en medio del Congreso 40 de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó que la agenda con el campo colombiano incluye el desarrollo rural, lucha contra el hambre, la paz total, la sostenibilidad y agricultura y ganadería descarbonizados y competitividad.





“El sector agropecuario es prioritario para el Gobierno del presidente Petro. Es parte central de la transición energética y la sostenibilidad, por eso el sector agropecuario no es residual”, dijo la jefe de la cartera.



Así mismo se refirió a que el sector privado agropecuario y el Gobierno tienen desafíos comunes “y estamos abiertos a resolverlos conjuntamente. Nadie puede hacer nada solo. La inversión pública del sector Agropecuario debe orientarse hacia la descarbonización del agro”.



Ahora bien, respecto a la sostenibilidad en el sector la funcionaria detalló que no se estimulará la sobreexplotación de los recursos naturales, por lo que se deben producir alimentos limpios y amigables con el medio ambiente.



Adicionalmente, infirió en la necesidad de cambiar la manera de cultivar y hacer café. “Hemos hecho mucho, pero necesitamos hacer más”, dijo.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura Cristian Garavito. Presidencia



Frente a la reforma agraria insistió en que hay que perderle miedo ya que distribuir tierra no es suficiente, pero es fundamental.



“Recordemos que muchos arroceros no son dueños de la tierra. Nuestra agricultura es frágil. Si queremos que el campo progrese, hay que darles tierra y aseguramiento a quienes producen. El Gobierno quiere hacer la reforma agraria para que los cultivos sean desarrollados sobre terrenos que sean de propiedad de los productores”, manifestó.



Además, añadió que al Gobierno no le molestan los latifundios productivos, pero sí los latifundios improductivos. “En Colombia, las vacas tienen más tierra que las personas. Las cifras indican que cada cabeza de ganado tiene el doble de tierra que cada colombiano”, argumentó.



Respecto a su propuesta sobre los topes para el impuesto predial, apuntó que “si el Congreso de la República no quiere tramitar el proyecto de topes para el pago del predial por concepto de actualización catastral, que no lo haga”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio