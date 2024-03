El panorama del sector del cacao en Colombia en este 2024

El sector de la cacaocultura colombiana ha tenido en un crecimiento importante durante la última década, por esta razón desde Fedecacao se hicieron las previsiones del renglón para este 2024.



De acuerdo con Eduard Baquero López, presidente ejecutivo en la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia (Fedecacaco), el comportamiento del sector estará marcado por los fenómenos climáticos.

“En los últimos tres años -aunque ahora estamos en el Fenómeno de El Niño- nos hemos recuperado de un Fenómeno de La Niña que, prácticamente, fueron más de 35 meses de lluvias”.



Según lo mencionado por el gremio, esto generó una disminución en la producción; sin embargo, pese a las dificultades el sector inició un trabajo de renovación de plantaciones viejas e improductivas, lo que está permitiendo varios logros.



Entre estos detacan que hace 17 años en Colombia se producían 30.000 toneladas de cacao, pero hoy en día esa cifra ha crecido a 60.000 aproximadamente. Igualmente, en ese periodo, el país importaba cerca de 12.000 toneladas de cacao; ahora, las compras externas ya no llegan ni a 300 toneladas.



"En el mismo periodo se ha logrado aumentar las cifras de exportaciones: pasando de solo enviar al exterior 1.300 toneladas de cacao en grano a exportar, no solamente que grano, sino subproductos de diferentes índoles", aseguran.



Por esto, las exportaciones actuales del sector cacaotero en Colombia respresentan más de US$130 millones al país. “Es un crecimiento bastante importante en el tema de producción, tecnología y en adopción por parte de los cacaocultores colombianos”, precisó Baquero López.



Los factores macroeconómicos afectarán en el desarrollo de las industrias en el mundo y Colombia. iStock

Los planes

Los factores macroeconómicos afectarán en el desarrollo de las industrias en el mundo y Colombia. Aunque en el caso del cacao, hay otras variables adicionales que tienen que ver, principalmente, con los precios.



“Nosotros no somos tomadores de precios, este es un país de tradición de cacao, pero no somos los principales productores. En el mundo se producen algo así como cinco millones de toneladas y nosotros producimos 60.000, lo que demuestra que somos muy pequeños. Sin embargo, nuestro cacao tiene unas características completamente diferentes”, manifestó el vocero de Fedecacao.



Así las cosas, los precios son fijados por bolsa de valores, oferta y demanda -para este caso es la Bolsa de Valores de Nueva York-. Sin embargo, también es muy importante la Bolsa de Valores de Londres, que es donde cotizan los africanos, que son los que producen más del 75 % del cacao del mundo.



Estas cotizaciones de precios y sus movimientos son un aspecto que, necesariamente, tiene una incidencia en la industria colombiana. Por ejemplo, en ese momento, el cacao tiene el precio histórico más alto, pues está superando los US$6.000 la tonelada, en comparación con un año y medio atrás que estaba en alrededor de los US$2.600 por tonelada.



“Eso significa que es un buen momento para los productores. Porque el precio internacional, prácticamente, se transfiere al precio nacional. Importante también que el precio de bolsa de valores es puesto en puerto no en los sitios donde el productor vende”, aclaró el líder gremial.



De manera que este precio ha catapultado y ha motivado a los productores a cultivar más. No obstante, en la actual coyuntura, sigue siendo una preocupación, porque el cacao -pese a que es un alimento reconstructor, regulador y energético, a diferencia de otras bebidas- es un cultivo que en el país sí forma parte de la canasta básica familiar, en comparación con otras partes del mundo.



Así que, al ponerse los precios tan altos, las personas también empiezan un poco a restringirlo.

Ese es un tema que sigue sobre la mesa de este sector ya que aunque hay satisfacción por parte de los productores, al colocarse la materia prima un poco costosa, los precios finales empiezan a elevarse.



Otro aspecto que tiene la industria del cacao en la mira son las tasas de interés no solo en Colombia, sino en términos globales. Pues estos factores también son motivos para que se presenten restricciones en los consumos.



“Lo que estamos buscando es aprovechar esta época de vacas gordas si se puede llamar, de los productores: buscando incentivar una transformación y generación de valor agregado. Colombia, desde hace un tiempo, ha venido reemplazando la exportación de cacao en grano por productos semielaborados y elaborados, y, seguramente, ese es el camino que buscamos se marque por parte de los productores y transformadores en el tema del cacao”, subrayó Eduard Baquero López.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.