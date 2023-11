Exportaciones colombianas de café crecieron 40 % en octubre

Archivo Particular

En el evento de clausura de la Cumbre Cafetera, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, aseguró que las exportaciones colombianas del grano crecieron 40 % en octubre.



“En los últimos 12 meses, a fin de septiembre el valor de la cosecha alcanza los $11,9 billones, siendo un 14,04 % del PIB agrícola nacional. Mientras que el valor de las exportaciones, en el fin de ese mismo mes ha sido de US$3.558 millones, con una participación de más del 44% de las ventas internacionales del sector agrícola del país”, afirmó.



Respecto al consumo interno, el gerente indicó que Colombia tiene una reputación mundial gracias al trabajo de décadas en la construcción de una marca.



“Es lamentable que nuestro propio país no figure entre los principales consumidores de café a nivel mundial. Debemos fomentar el amor por nuestro café entre nuestros compatriotas. No solo como una bebida, sino como símbolo de identidad nacional”, añadió.



Bahamón destacó que, actualmente, existe una preocupación en el sector que va en contra de la calidad del café en Colombia. Se refirió específicamente a la compra de café húmedo o mojado.



“Un café húmedo, un café mojado, lo que hace es minar la promesa de calidad. La invitación es que nos acompañen en ese propósito de comercialización de café en cereza. Es la única manera en la que vamos a poder tener una sostenibilidad y que a partir de la generación de la demanda exista la posibilidad de hacer la transformación necesaria para entregar una taza que sea la que nuestros consumidores están buscando y no una mezcla de muchos cafés que han sido mal tratados en origen y que están en contra del mejoramiento de las prácticas ecológicas en el campo colombiano”, concluyó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio