El sector arrocero invierte en tecnología para mejorar la productividad

En el panorama de los retos y desafíos a los que se enfrenta el sector del arroz en Colombia con las actuales situaciones climáticas y políticas, se detacaron los análisis hacia los tratados internacionales y la llegada del fenómeno de El Niño.



Frente a la situación arrocera respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, se refirió a que el cereal es el producto más subsidiado del mundo.



“El año pasado, el gobierno de Estados Unidos le dio 150 millones de dólares a los arroceros. Los arroceros recibieron 45.000 dólares de mercancía de parte del Estado para compensar un poco el incremento en los costos de producción por la carestía de los insumos”, apuntó.



Por esta razón, Hernandez explicó que en el momento del TLC se pidió que se excluyera el arroz por ser un producto sensible, sin embargo, esto no se logró. “Nos fuismos a Washington a defender la pocisión del arroz y logramos una desgravación de 19 años y que los arroces que se fueron a exportar de Estados Unidos hacia Colombia se sometieran a una subasta.



Respecto al fenómeno de El Niño, el presidente de Fedearroz explicó que la alta temperatura y sobre todo las mínimas, afectan el cultivo ya que la planta no duerme y se disminuyen los rendimientos.



“Tenemos más de 50 estaciones meteorológicas en todo el país conectadas por internet. Hemos logrado recopilar información muy importante de qué hacemos nosotros para evitar los daños en el cultivo de las rocas o la sequía”.

El dirigente gremial aseguró que Colombia es un país que tiene un déficit de riego muy grande, “aquí no se ha hecho sistemas de riego hace 60 años y por eso los problemas mencionaba la Ministra de la Iniciativa del Incentivo para el Almacenamiento para el arroz. Se ha hecho para compensar un poco la estacionalidad de la cosecha que se genera en los Llanos por parte de Distritos de Riego".



En materia de productividad, Rafael Hernandez indicó que esta depende de los resultados de la investigación genética, poniendo en cabeza la auntomomía de la agronomía para el manejo y el desempeño del cultivo.



“Estamos trabajando con un programa de Adopción Pasiva de Tecnología en todo el país, para minimizar el consumo de agua, el consumo de pesticidas y mejorar la productividad, que se ha mejorado en una tonelada más o menos por hectárea y ha disminuido el 30% los costos de producción”, detalló.



Añadió que la productividad no depende únicamente de la tecnología o de la genética, sino también de la infraestructura, “que es lo que no existe ni lo ha hecho ningún gobierno en Colombia hace 60 años”, aclaró.



