‘Debemos darle prioridad al crédito de largo plazo’: Finagro

El desarrollo del agro está vinculado a las posibilidades de financiación para el sector. Ángela María Penagos, presidenta del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro), explicó que es necesario implementar el crédito a largo plazo, así como también una educación en finanzas en el agro.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Cómo va el crédito?

Tenemos los créditos de fomento y, desde lo que maneja Finagro, podemos decir que en el sistema hay cerca de $20 billones para colocar. Dentro de esto están los recursos de redescuento, que en lo que llevamos desde agosto del 2022 hemos colocado cerca de $9,1 billones con condiciones de fomento.



¿Por qué es importante el redescuento?

Es la base de nuestro rol, porque esos recursos van para los pequeños productores. Desde que empezamos el Gobierno llevábamos una tendencia estática. En ese año, con las políticas que se tomaron en la Comisión Nacional de Crédito hemos subido en $1 billón, para colocar esa cartera de $9,1 billones y hemos incluido 190.000 nuevos pequeños productores que no estaban desde el 2000.



¿Qué estrategias hay para el pequeño productor?

La primera medida que se tomó fue focalizar el crédito de fomento en el primer eslabón de la cadena, sin descuidar el proceso de transformación de alimentos y el pequeño productor. Hoy tenemos crédito por cerca de $7,5 billones para la producción de alimentos.Hubo un tiempo en el que ese crédito se desviaba para cosas que no eran necesariamente para lo que estaba diseñado. La Comisión de Crédito Agropecuario, además de darle subsidios a las tasas, limitó las solicitudes de crédito para aquello que no fuera producción. Esa es la famosa restricción de los $10.000 millones.



(Vea: ¿Qué proponen los sectores campesinos para la reforma agraria?).



Ángela María Penagos, presidenta del Finagro Foto: Mauricio Moreno - CEET



¿Y esa restricción afectó?

Desde que se tomó la decisión, la cartera sustitutiva subió un 20% la destinación de créditos para la producción de alimentos. Eso no es algo que se vea inmediatamente, los efectos se van a ver en el segundo semestre del 2024. Aunque ese programa ya terminó, porque se acabó la plata.



¿Cómo ven el aumento del presupuesto?

Producto del ejercicio de adición presupuestal volvimos a reactivar el Incentivo para la Capitalización Rural (ICR), ahí es donde el Gobierno contribuye con el 40% de las inversiones que se hagan en el proyecto productivo a través del crédito. Respecto a la ejecución, ya vamos en el 34%. Para el próximo año no tengo claro si nos van a aumentar, pero al menos lo de este año lo van a mantener, es decir unos $500.000 millones.



El ICR fueron $98.000 millones, de esos $35.000 fueron para renovación cafetera y los $65.000 restantes son para producción de alimentos e inversiones para afrontar El Niño.



¿Cómo van a apoyar con el fenómeno de El Niño?

Desde la Comisión se decidió que todo el apoyo a inversiones iba a estar destinado a la mitigación del fenómeno, con sistemas de riego, construcción de pozos, distribución de agua y almacenamiento, y adicionalmente inversiones para la mejora de la productividad en la producción de alimentos. Esto va a mitigar por lo menos los efectos que puede producir el evento climático en la canasta de alimentos el próximo año.



(Vea: Ejemplos de clase mundial de nuestra agroindustria local).



¿Cómo van a trabajar el seguro agropecuario?

Lo que buscamos es que los productores que solicitan crédito, y los que no, tomen estas pólizas que pueden ser de hasta el 95% de la comisión o lo que tradicionalmente llaman la prima. De tal forma que se cubran estos riesgos.



¿En cuánto están las tasas?

La más baja fue la de 4,4% efectivo anual cuando tiene subsidios. Cuando es un crédito sin subsidios meramente de fomento es IBR + 6,5%. Por eso nos afecta tanto si el IBR sube, porque automáticamente nos aumenta la tasa de fomento.



¿Cómo juega el FAG?

El Fondo Agropecuario de Garantías es un instrumento de inclusión financiera para aquellos que no tienen garantías reales. Dependiendo del caso del campesino hay riesgo y el sistema debe reconocer la tasa. Lo que buscamos con el FAG es garantizar la inclusión y generar un buen proceso de gestión del riesgo.



(Vea: Las normas verdes de la UE inquietan a varios sectores agrícolas).



¿Hay problemas con el tiempo de los créditos?

El mecanismo de fondeo que tiene Finagro es de corto plazo que están entre 5 y 7 años. No contamos con una estructura financiera y de fondeo que permita generar créditos de largo plazo. Estamos buscando diversificar las fuentes de financiación y darle prioridad al largo plazo. Es un crédito que Colombia adolece.





Diana K. Rodríguez T.

Periodista Portafolio