El panorama económico que enfrenta la agricultura cafetera en Colombia

A través de su cuenta de X, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, se refirió a la situación actual del sector cafetero y al panorama económico que enfrenta la caficultura en Colombia.



Según explicó el líder gremial, se han presentado varios avances, no solo en materia de austeridad, sino también comercial para las empresas y los mercados. Sin embargo, debido a la poca rentabilidad, la economía de la agricultura cafetera ha comenzado a verse afectada.

"Es importante entender que la coyuntura y sus desafíos debemos abordarlos y superarlos juntos, atendiendo las afugias del presente y emprendiendo para el futuro los cambios estructurales que nos permitan como productores participar de manera real en la cadena de valor", destacó.

En ese sentido, el gerente de la FNC señaló que si bien durante el 2023 se hizo un esfuerzo por detener la caída de la producción de café en un contexto de baja rentabilidad, "fue el año más difícil para la familia cafetera y no resistimos uno igual".

A lo anterior le sumó que, pese a que las expectativas de cosecha para 2024 son buenas, el clima ha tenido un impacto importante en esa dinámica. De ahí que el gremio rescata los anuncios del Ministerio de Agricultura en lo que se refiere a créditos para impulsar la renovación de la plantación cafetera.

No obstante, hizo énfasis en la necesidad de un apoyo para los caficultores para así poder mejorar sus ingresos ante esta coyuntura. "No reconocemos bonanza reciente. Hoy tenemos baja productividad, alta afectación por broca y bajo precio. De no hacer algo contundente se podría configurar una crisis", indicó.

Germán Bahamón, gerente general de los cafeteros Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Las propuestas

Bahamón señaló que el Comité Directivo es consciente de que hay una alerta con relación al precio/costo del café. Por ello, en el próximo Comité Nacional el gremio pondrá sobre la mesa la necesidad de determinar los mecanismos finales para proceder a activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC), teniendo en cuenta que los recursos existentes puede que no sean suficientes.

Sectores cafeteros protestan válidamente por algunas situaciones difíciles que atraviesa la caficultura.



He sido positivo mostrando los avances en austeridad, los resultados de la transformación y las eficiencias que trae la gerencia a nuestro gremio, además del avance en… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) March 13, 2024

De la misma manera, hizo un llamado a la Fuerza Pública para "devolverle la tranquilidad a las regiones cafeteras".

"La unidad es la garantía de fuerza, y la mirada compartida es la forma como hemos enfrentado la división y el pesimismo, y siempre hemos avanzado", concluyó.

