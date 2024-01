‘La industrialización nos debe llevar a otra fase de la agricultura’: Petro

A través de un mensaje en su red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a la producción de alimentos en el país, en respuesta a un video publicado por un usuario que muestra cómo en algunas plazas del país existiría abundancia de productos agrícolas.



Según el mandatario, esa misma “abundancia llevará a la ruina” si no hay industrialización y si no hay uso racional del agua y la exportación.

De acuerdo con el jefe de Estado, el secreto para utilizar los recursos del campo y aumentar los ingresos agrícolas en el país está en aumentar la rentabilidad agraria y en la reforma.

Para Petro, la riqueza no llegará al campo si los recursos no son manejados por los productores directos de café, papa, leche, maíz, arroz y hortalizas, entre otros.

Según el presidente colombiano, los datos de la agricultura han sido excepcionales.

"Los datos de agricultura han sido excepcionales y no se veían desde hace mucho tiempo. El secreto está en aumentar la rentabilidad agraria y en la reforma. Pero si no hay industrialización la misma abundancia llevará a la ruina. La industrialización del café, la papa, la leche, el maíz, el arroz, las hortalizas, en manos de las cooperativas de los mismos productores directos. Sin esto la riqueza no llegará al campo. La industrialización nos debe llevar a otra fase de la agricultura, el uso racional del agua y la exportación", escribió Petro.

Fortalecer unidades productivas

La semana pasada, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció una inversión de 9.756 millones de pesos, mediante el programa de Fortalecimiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Pequeños Productores.

Estos recursos se destinaron para impulsar la implementación de buenas prácticas agrícolas, mejorando la calidad e inocuidad en la cosecha y post-cosecha de mora, plátano y piña.

El desembolso se repartirá entre pequeños productores de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Meta, Arauca, Quindío y Caldas.

