Sector agro clama políticas y seguridad para surgir

SI bien la agricultura colombiana es una de las más ricas a nivel mundial, el país necesita de políticas públicas sólidas que contribuyan en el avance del sector por los próximos años.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Bastante se ha dicho del potencial de la agricultura colombiana para ser la “despensa mundial” de alimentos, hecho con el que concuerda el exministro de esta cartera, Andrés Valencia Pinzón, quien le manifestó a este medio que como mínimo se deben establecer políticas como la provisión y mantenimiento de bienes públicos vitales para el agro tales como el riego, drenaje, vías terciarias e infraestructura de comercialización para las zonas de producción alejadas de los centros de consumo.

“Esto se puede lograr si se cambia la orientación de las funciones de la Agencia de Desarrollo Rural y pasa a ser una entidad estructuradora de este tipo de proyectos”, dice Valencia.

En la misma línea y con una opinión similar, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya detalló que es “muy importante” desatrasar al campo en la falta de dotación de bienes públicos que ya posee.

(Lea más: Exportaciones agrícolas a EE. UU. podrían crecer 250 % en 4 años)

Así mismo, asegura que entre los fundamentales se destaca la construcción y mejoramiento de las vías terciarias y además el de la secundarias.

Vale la pena resaltar que desde el gobierno de Gustavo Petro se viene trabajando en el programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, en el que ya se han invertido unos $8 billones y con el cual se busca que la tercera parte de la red vial terciaria existente quede en buenas condiciones de transitabilidad. Sin embargo, hasta octubre del 2022 solo el 10 % de esta red rural estaba en buen estado en el país.

Y aunque cualquiera de los cultivos colombianos tiene potencial dentro de los próximos años, como el de la papa en el que ya se tiene un Plan de Ordenamiento Productivo a 20 años, existen necesidades en donde su solución beneficiaría a cualquiera de los productores.

Agro iStock

(Más noticias: La digitalización, la clave para el crédito agropecuario)

Frente a esto, Andrés Valencia fue enfático en la necesidad de fomentar buenas prácticas agrícolas, especialmente en el sector pecuario, que permita la conservación de los recursos naturales, la protección y regeneración de los suelos, del agua, la biodiversidad y los bosques.

Igualmente, Bedoya explica la importancia de la educación en el futuro agrícola. El directivo indica que es necesario que los productores del agro se enfrenten a una mentalidad más amplia sobre lo que son las economías de escala, las integraciones verticales, la innovación y cómo entender también a los consumidores y lo que quieren para no quedar en los canales de comercialización.

“Eso va de la mano de procesos de formación y educación que también implican tener una visión de los mercados globales, porque es donde hay muchas oportunidades también para competir con otros países o para penetrar con nuevos productos a diferentes latitudes”, aseguró.

También, el exministro Valencia destacó la necesidad de ahondar en la tecnología en el campo para aumentar la productividad.

(Vea: Postura de Fedegán sobre los proyectos de decreto del Minagricultura)

La banca y la seguridad

Según el Ministerio de Agricultura, el apoyo de los bancos para financiar proyectos productivos, construcción de vías y la investigación en semillas resistentes al cambio climático será necesario para jalonar el agro como potencia.

Es de esta manera que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presidida por la jefe de la cartera, Jhenifer Mojica, aprobó nuevos subsidios de tasa de interés de hasta 12,9 % para los créditos agropecuarios, lo que permitirá el acceso a créditos con una tasa de interés del 4 % EA (Efectivo Anual).

(Vea: Laboratorio de papa en Venezuela busca soberanía de semillas)

Andrés Valencia indicó que una política de crédito con tasas de interés que premien la productividad, la conservación y el uso eficiente de los insumos, “deben ir acompañadas de la obligatoriedad por parte de quien adquiere el crédito, además de un seguro agropecuario que cubra de daños por cuenta del clima, desastres naturales, plagas y enfermedades”.

A su turno, el presidente de la SAC se refirió al tema de la seguridad que en los últimos días ha afectado al sector. Respecto a esto, Bedoya dijo que tenía que verse en dos dimensiones, desde la jurídica y la física.

“La física porque en los campos cuando no hay seguridad la gente no invierte y hay miedo. Mientras que en la jurídica las inversiones en el campo no son de un día para otro (...) hay responsabilidades de todos los actores, del Estado como un todo, de los productores, de los gremios, si se quiere potenciar un agro a 30 años”, concluyó.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio