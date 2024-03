Las razones de las alarmas del sector de producción de leche

El sector lechero colombiano se viene enfrentando a grandes desafíos por cuenta de la caída consecutiva del precio pagado al productor por litro, hecho que amenaza la producción del lácteo en el país.



El presidente de Fedegán, José Feliz Lafaurie, denunció que existen varias disfunciones estructurales que están afectando el reglón, como lo es la alta producción con un promedio de 7.414 millones de litros, un bajo acopio formal con el 44% de la leche producida (3.283 litros), pocos compradores (cinco empresas), crecientes importaciones, distribución disfuncional del consumo y minifundio como modo de producción prevalente.



Con los retos sobre la mesa, Lafaurie manifestó a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que el sector se encuentra en un 'SOS', pues durante el 2023 y en lo que va de este año, el consumo de leche ha evidenciado una caída del 9% como reacción a los altos precios al consumido, y además, el que considera más determinante, que es la caída del 11% en el valor ganadero con pagos de hasta $1.200 por litro.



Vale la pena detallar que en una misiva a la ministra de Agricultura, el presidente de Fedegán expresó que “las crisis recurrentes de este sector empatan una con otra y se han convertido en una ‘crisis estructural’, sobre cuyas principales disfunciones, aunque ya mencionadas en mi comunicación del pasado 5 de enero, vuelvo en esta ocasión a manera de contexto de la difícil coyuntura que hoy atraviesa la producción lechera”.



Ahora bien, en consulta con Felipe Pinilla, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), este le aseguró a Portafolio que existe una alerta por el precio de la leche pagada al productor, pues lleva un total de 11 meses a la baja por cada litro vendido.

“Los precios de los lácteos en planta y al consumidor aún no reaccionan coherentemente. Esto es lo que no ha permitido que el consumo repunte. Podría haber repuntado desde el segundo semestre del año pasado si eso sí hubiese pasado”, explicó.



Así mismo, el líder gremial añadió que a toda esta situación se suma una preocupación más, porque además del momento complejo que atraviesa el sector, el verano aumenta los costos de producción hecho que “aprieta fuertemente el ingreso y rentabilidad del productor lechero”.



“Al cierre del trimestre tendremos una producción menor que hace retadora la situación, pero el abastecimiento de lácteos al consumidor se mantendrá estable”, manifestó Pinilla.



En la misma línea, José Félix Lafaurie agregó que esta situación se agrava para los pequeños productores, ya que la disminución de los ingresos por venta de litro de leche, no corresponde con una disminución en el costo de los insumos para producirla, lo que requiere de más medidas y costos para conservar la salud del animal y su capacidad mínima de producción.



“A manera de ejemplo, en la zona lechera y minifundista del altiplano cundiboyacense, un bulto de silo de maíz (50 kilos) puesto en finca supera los $20.000, lo que pone al campesino frente a opciones extremas: perder sus animales y su fuente de ingreso, o elegir entre alimentarlos o mal alimentarse él y su familia”, detalló.



Las propuestas



En la carta de “urgencia” enviada por el presidente de Fedegán a la ministra Mojica, Lafaurie le planteó un par de propuestas y reflexiones en torno a la situación que viene atravesando el sector lácteo del país.



En primer punto se propone la creación de un fondo que promueva el consumo de leche y los productos lácteos en niños de sectores populares, financiado entre Fedegán y la industria con un 50% y el porcentaje restante que sea asumido por entes territoriales o el Gobierno.



“El actual escenario de alta producción, altos inventarios y bajo consumo, es una oportunidad para implementarlo”, dice.



También, se plantea la obligación de incluir la leche en las compras públicas para programas como el PAE, los comedores comunitarios y las raciones de la Fuerza Pública.

“También está la realización de ferias y ruedas de negocios regionales en conjunto con los ministerios de Agricultura, Comercio, gobernaciones y alcaldías para promover la economía popular a partir de productos locales, disminuyendo la intermediación”, escribió Lafaurie.



Y adicionó la promoción de campañas efectivas de fomento al consumo, con una semana del queso o de la leche, que estimulen la demanda. “Si existe la semana de la hamburguesa ¿por qué no la del queso?”, concluyó el presidente de Fedegán.



DIANA K. RORDÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio