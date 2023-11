Las normas verdes de la UE inquietan a varios sectores agrícolas

Las regulaciones que implementó la Unión Europea como respuesta a la lucha contra el cambio climático, que se refieren a lograr la trazabilidad de cero deforestación y la geolocalización de los lugares donde se cultivan los productos que el territorio importa por medio del Pacto Verde, tienen en ascuas al sector agrícola colombiano.



Si bien uno de los renglones del agro que más se encuentra preocupado por la implementación de las políticas verdes es el cafetero, por la especificidad que tiene el Pacto, lo cierto es que esta regulación también afecta a los sectores de siete commodities más, entre los que se encuentra el cacao y el aceite de palma.



De acuerdo con Eileen Gordon Laity, secretaria general de la Federación Europea de Café (ECF, por sus siglas en inglés), la aplicación del Pacto Verde Europeo empieza a regir desde el 30 de diciembre de 2024, por lo que los países productores van a tener que demostrar ante el bloque de los 27 que están cumpliendo con la normativa que exigirán en la regulación.

Cafeteros. Luis Lizarazo / EL TIEMPO

“Este es un problema que no solo tendrá Colombia, sino todos los países productores. Además, Europa es la que va a tener un problema con la importación. Estamos trabajando por todos los medios en buscar periodos de transición y en ver cómo podemos cumplir con la normativa de una forma más sencilla de lo que pueda parecer al día de hoy”, explicó.



Adicionalmente, la secretaria general manifestó que el territorio europeo se estaría enfrentando a un problema si los países productores no logran cumplir con las regulaciones en los 18 meses que hay hasta que entre en vigencia formalmente el Pacto Verde.



“En materia de café, en Europa no producimos el grano. Si no se cumple, dejaríamos de consumir café. Y hablamos de este sector, pero son otros siete commodities los afectados. No estaríamos consumiendo cacao, ni aceite de palma o soja, con lo cual es un problema colectivo”, añadió.

Cafeteros FOTO: iStock

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), Gustavo Gómez, anotó que el sector cafetero no cumple hoy con la regulación que está exigiendo la Unión Europea. “Estamos en el proceso de desarrollo en términos de trazabilidad y geolocalización. Sin embargo, hay que incrementar los esfuerzos porque el periodo de 18 meses se acaba muy pronto y el próximo año vamos a tener que cumplir”, dijo.



Por esta razón, una de las propuestas en las que hace hincapié el presidente de Asoexport es en avanzar en la implementación del sistema de información cafetera, “que es fundamental en los temas de georreferenciación”. En la misma línea, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, manifestó que no existe otra opción que cumplir con las exigencias de la Unión Europea, puesto que es un mercado que no se debe perder.



A su turno, Eduard Baquero, presidente de Fedecacao, destacó que las regulaciones afectarían especialmente a otros países productores del fruto y que hoy tienen una problemática en torno a la deforestación, pero que no es el caso puntual de Colombia.

Cafeteros Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Nosotros no tenemos ese problema de deforestación, pero debemos trabajar en certificar. Nuestros envíos a Europa en este momento son muy bajos. Con corte a junio y hablando únicamente de cacao en grano, no superan las 800 toneladas”, indicó Baquero.



¿Quién asume el costo?



Otras de las preocupaciones por la implementación del Pacto Verde es el costo que las regulaciones implican. Según lo dicho por Eileen Gordon Laity, hasta el momento no está tipificado quién deberá asumir el valor de esa transición.



“De momento estamos asumiendo cada uno nuestra parte de responsabilidad y buscando la solución conjunta. Somos conscientes de que el productor no tiene por qué y no debe pagar por todo esto”, aclaró.

Cafeteros colombianos. Archivo EL TIEMPO

Frente al tema puntual del café, detalló que se está pensando actualmente en hacer una distribución a través de la cadena de valor, traders, tostadores y también los consumidores.



Asimismo, Gustavo Gómez aclaró que los europeos están reglamentando y exigen el cumplimiento. Sin embargo, no es claro de dónde van a salir los fondos. “Hay proyectos de cooperación que se están llevando a cabo, pero hasta el momento los recursos son insuficientes. La inversión dependerá de los dineros disponibles y si los podemos utilizar”, concluyó.

Los objetivos sostenibles

Considerando la importancia del cambio climático como una amenaza para el medio ambiente, la Comisión Europea, a través de su parlamento, decretó el Pacto Verde, “que trasformará al territorio en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva”.



Entre las estrategias que plantea la reglamentación para los productos agrícolas se establece que todos aquellos que ingresen al bloque de los 27 deben demostrar que están libres de deforestación, al igual que aportar una georreferenciación que evidencie la existencia que la finca de donde salió existía antes de la fecha de corte: diciembre de 2020.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

​Periodista de Portafolio