El Niño ya está generando efectos en la oferta agrícola

El fenómeno de El Niño que atraviesa Colombia está comenzando a generar, gradualmente, afectaciones y efectos en las dinámicas del sector agropecuario, que busca salvar lo que más se pueda y perder lo menos posible.



Y es que si bien se han venido tomando medidas de mitigación, lo cierto es que las sequías y heladas están dejando su rastro en los diferentes cultivos y en fincas.

Según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, actualmente hay sectores con alteraciones como el de la tilapia, donde en algunos municipios han tenido que reducir las densidades de los peces en sus estanques y “en algunos otros casos los han tenido que sacar antes de tiempo con un peso que no es el que quiere el mercado”.

“La mayor preocupación, que es la misma para todos, es lo que pueda pasar con la reducción en la disponibilidad de recurso hídrico, bien sea para riego o para alimentar. Esto no es solamente con comida y fertilizantes. En la medida en que los días pasen y se siga prolongando este verano, eso repercutirá en decisiones que se tengan que tomar”, recalcó Bedoya.

Altas temperaturas en Colombia Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Por su parte, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, detalló los graves efectos en el desarrollo de la producción de leche, de carne y de pollo.

“Avicultura y porcicultura no se afectan en cantidades de producción porque están en ambientes controlados, pero de pronto pueden aumentar los costos de energía para bajar las temperaturas de los galpones”, dijo.

En la misma línea, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, afirmó que las pérdidas a causa del fenómeno son de al menos unos $122.000 millones, donde solo en la ganadería de leche mostró una afectación por $105.795 millones y por muerte de bovinos de $16.645 millones.

A su turno, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), Felipe Pinilla, le dijo a Portafolio que aunque los productores han trabajado en el largo plazo sus suelos, pastos y tienen un plan para esta temporada, podrían tener una caída en la producción que no supere el 10%. Sin embargo, para quieres no se logró una adecuada preparación, el impacto podría alcanzar el 20%. “Aunque son casos extremos que pueden estar por encima, alejados de este porcentaje”, añadió.

Otros de los cultivos que también tendrían afectaciones en un escenario en donde El Niño se prolongue son el de arroz y el del café. Según Valencia, “hay que estar pendientes del café en el Eje Cafetero, Antioquia, Cauca, Nariño, Huila y una parte del Tolima. Si la reducción de lluvias fue muy fuerte, el grano no alcanza a formarse completamente y está el riesgo de la broca”, sostuvo.

El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, sostuvo que en este momento la cosecha del cereal que está saliendo fue la que se sembró en agosto, septiembre y parte de octubre.

Por esto, lo que sembraron más temprano han recolectado el cereal, pero a los que sembraron tiempo después les está afectando la sequía y las altas temperaturas, que tiene como consecuencia que bajen los rendimientos de la cosecha.

“Si El Niño se extiende hasta abril, que es el mes fuerte de siembras en todo el país, especialmente en la zona de secano se puede retrasar la cosecha”, apuntó.

Si bien la preocupación se extiende por todo el sector, según Jorge Bedoya, presidente de la SAC, señala que en caso de que El Niño se extienda más allá de marzo, las afectaciones “podrían llegar a repercutir en el mercado hacia el mes de mayo o junio, o de pronto antes. O puede no ocurrir. Reitero, todo pasa en función de cuánto dure y qué tan duro sea”. Sin embargo, según lo visto por Corabastos, algunos de los sectores, no de manera generalizada, ya están adelantando cosechas y si bien no hay problemas de oferta a la fecha, podrían presentarse en los meses venideros.

Las heladas

De acuerdo con el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, los mayores efectos de las heladas se presencian actualmente en la producción de alimentos que dependen del clima frío, es decir, hortalizas de hoja y de raíz como lechuga, tomate, remolacha, cebolla, papa, acelga, zanahoria, entre otras. Por ello, las zonas más afectadas serían Boyacá, Cundinamarca, Nariño, áreas altas de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Eje Cafetero.

Al respecto, Bedoya indicó que a pesar de que las bajas temperaturas impactan diferentes cultivos, “hasta ahora no se ha reportado afectaciones serias que nos hayan notificado, aunque ha habido preocupación en temas de ganadería y también de algunas zonas paperas”.

Por ello, el presidente de Analac, Felipe Pinilla, explicó que en el sector lechero se está reduciendo y limitando la cantidad de pastos para la alimentación del ganado. “Hemos difundido entre productores que es necesario el trabajo permanente y con visión de largo plazo en sus suelos, pasturas y en la capacidad productiva de cada finca. Son aspectos claves para mejorar año a año en la preparación frente a veranos fuertes y frente al impacto de El Niño”, concluyó.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio