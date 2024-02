‘No se preocupe por comida’: ¿qué tan probable es un desabastecimiento de alimentos?

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, lideró este jueves el Puesto de Mando Unificado (PMU) del sector agropecuario para el fenómeno de El Niño con los secretarios departamentales de Agricultura.



(Lea: Multas y topes: ¿qué pasa si excede el consumo de agua en temporada de sequías?).



En esta reunión, realizada en el Centro de Investigación Tibaitatá, de Agrosavia, la ministra Mojica expuso el reporte más actualizado de las afectaciones en cultivos y animales a causa de las actuales condiciones climatológicas del país.

“Tenemos un área de 17 mil hectáreas afectadas por estrés hídrico, heladas e incendios, entre pasturas de ganadería y siembra. Por eso, este es un momento de sumar y les pido que nos ayuden a liderar. Acá nos toca el camino rápido, y esa es la instrucción que tenemos para que la sociedad colombiana no se preocupe por el tema de la comida”, señaló la ministra.

(Vea: ¡Descuentazo! La cubeta de huevos está a $5.000 en Bogotá: ¿dónde puede conseguirla?).

La líder de la cartera agropecuaria recordó que el país está en un escenario positivo para enfrentar El Niño, porque desde el Gobierno se declaró la emergencia el jueves de la semana pasada y ese mismo día se instaló el PMU, lo que permitió trabajar de manera anticipada y articulada por los productores agropecuarios.

“El llamado es a que generemos articulación entre la Nación, el territorio, a nivel departamental y municipal, para poder hacer no solamente el reporte de impactos, afectaciones y pérdidas, sino para poder hacer también un seguimiento al costo, los precios de los alimentos, que no generen especulaciones, y a los riesgos de desabastecimiento. Hoy le puedo decir con tranquilidad a la sociedad colombiana que no hay efectos hasta el momento del fenómeno de El Niño en el precio de los alimentos. Sin embargo, estamos atentos para reaccionar, porque no vamos a permitir que hallan especulaciones”, recalcó.

(Además: Los riesgos para restaurantes y tiendas de barrio por el fenómeno de El Niño).

Mojica recordó que las afectaciones están siendo reportadas a diario por las autoridades departamentales para hacerle seguimiento y generar un plan de acción para mitigar esas pérdidas.

“Es un momento también para adoptar las medidas de prevención de incendios y de daños que le corresponden a cada uno de los cultivadores para también acercarse a las instituciones del Estado. Nosotros tenemos oficinas de la Autoridad Nacional de Pesca, de Agencia de Desarrollo Rural, de Agrosavia, del ICA, en los distintos departamentos y municipios de nuestro país. Es el momento de acercarse a la Secretaría de Agricultura en su municipio, en su departamento y activar de esta manera la reacción y las inversiones que tenemos destinadas”, concluyó.

Gobierno fortalecerá control al contrabando



Por su parte, desde Ocaña (Norte de Santander), el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza se reunió con los productores de cebolla roja y asociaciones sociales y campesinas afectados por la sobreoferta y bajos precios del producto.

Al término de la reunión, los productores decidieron levantar la concentración y regresar a sus lugares de origen y se acordó poner en marcha alternativas que permitan aliviar la situación.

Al término de esta reunión, se firmó un acta de compromiso de seis puntos que incluyen:

1) Realizar el estudio técnico sobre la medida de salvaguardia y conclusiones, en un término de 35 días.

2) Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el PMU instalado el 31 de enero de 2024 en Pasto, Nariño

3) Desdoblamiento arancelario

4) Elaboración de ficha técnica por parte del ICA en la identificación de material de siembra de cebolla (semillas)

5) Realizar mesa de diálogo el jueves 8 de febrero con presencia de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía; Ministerio de Transporte; Gobernación de Norte de Santander, donde se revisará el tema de comunidades energéticas, seguimiento de proyectos de infraestructura vial del Pacto del Catatumbo

6) Firmado el presente acuerdo, los asociados de los productores de cebolla y campesinos de cultivo de cebolla que están concentrados en diferentes puntos de la provincia de Ocaña, deciden levantar la concentración y regresan a sus lugares de origen.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el encargado de los primeros tres puntos y fue el facilitador de la mesa de diálogo con los Ministerios de Transporte y Energía.

El ministro Umaña Mendoza aseguró que “las medidas que hemos acordado para controlar el contrabando pueden ser muy eficaces para frenar el problema de exceso de oferta que hoy está afecta a los cultivadores de Norte de Santander. Estamos comprometidos con un seguimiento muy puntual a este tema”.

PORTAFOLIO