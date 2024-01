Los efectos de los costos de intermediación en los precios de la carne

A pesar del momento de pérdidas que está atravesando el sector ganadero del país a causa del fenómeno de El Niño, en el que cientos de animales han muerto por cuenta de las altas temperaturas, se sumó un dilema adicional relacionado con el precio en aumento y la intermediación de la carne bovina del país.



De acuerdo con una denuncia realizada por el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, actualmente existen dudas sobre quién se queda con el margen “billonario” que hay entre la venta bovina por parte del productor, hasta el precio que le llega al consumidor.



Según el líder gremial, la denuncia se basa en que “intermediarios ociosos, los especuladores que, al amparo de la informalidad, se convierten en formadores efectivos de precios y verdaderos buitres que devoran el esfuerzo ganadero y el bolsillo del consumidor”.



En la misma línea, Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la dirección de planeación y servicios económicos de Fedegán, le aseguró a Portafolio que la conclusión del presidente Lafaurie se basa en las cifras evidenciadas en los últimos meses, puesto que solo el año pasado el precio del ganado en pie disminuyó un 14%, aunque los valores de venta para el consumidor, por el contrario, aumentaron al menos un 3,46%.

Carne de res FOTO: iStock

“¿Por qué el precio de la carne al consumidor no bajó también? El ganadero está identificado, produce animales y le están pagando menos”, apuntó.



Así mismo, Cubillos cuestionó que el ganadero no produce carne, solo vende su animal, pero cuando llega al frigorífico, “hay intermediarios que terminan incrementando el precio y no agregan valor, lo mismo cuando la carne se va a comercializar hay intermediarios y termina llegando al expendio más cara”.



Sin embargo, el director detalló que esta es una situación típica en las cadenas agropecuarias y en el mercado agrario, pero lo que genera el conflicto es que mientras el valor de venta por cabeza en pie disminuye, la comercialización en canal, para el consumidor final continúa al alza.

Carne iStock

“Si el precio para el productor continúa bajando, esto le genera una menor rentabilidad, pero no se traduce también en una baja al consumidor para que se genere mayor consumo. Ese intermediario ocioso lo que hace es ‘embolsillarse’ más dinero porque tiene mayor margen. Hay un 14% menos para el ganadero y un 3,4% más para el consumidor hay un diferencial al menos un 17,5%”, argumentó.



Ahora bien, otro de los factores que llevan a “la encrucijada del sector cárnico”, según lo mencionado por José Félix Lafaurie, es que entre el 2020 y 2022 el precio de la carne al consumidor aumentó a la par de las exportaciones, debido al fenómeno inflacionario mundial que afectó a todas las cadenas productivas.



“En 2023, sin embargo, esta tendencia positiva se detuvo, con exportaciones de carne y animales por US$305,6 millones a noviembre, por debajo de las de 2021”, dijo.

Carne iStock

Adicionalmente, apuntó que mientras el peso se apreció en beneficio de los importadores, el real brasilero, que es la moneda del mayor vendedor de carne en la región, se devaluó y el producto alcanzó mayor competitividad - precio.



“Nuestra menor competitividad por tasa de cambio llevó al cierre, entre agosto y septiembre, de las dos plantas de la multinacional Minerva, responsable del 90% de las exportaciones”, mencionó Lafaurie.



De igual manera, Juan Gonzalo Botero, presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en pie (Aexgan), destacó que datos sobre las exportaciones de ganado muestran que en 2023 hubo una reducción de 90.000 cabezas respecto a 2022, lo que significó US$62 millones en valor.

Ganadería.

Por esto, añade que, “hay incertidumbre por la reglamentación y los cambios que afectan la actividad. Además, que las exportaciones de ganado no desafían el precio final de la carne. Hemos tenido momentos en que las ventas internacionales de ganado en pie han estado bajas, pero precio de la carne se mantiene alto”.



Los frigoríficos



A causa de la situación mencionada por parte de la cadena de producción ganadera, el presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, Álvaro Urrea, le manifestó a este medio que por su parte evidencian una estabilidad en el precio de la carne.



“El valor ha subido, sabemos que está a un precio alto y lo hemos dicho en varias oportunidades, pero en el último periodo se ha notado una estabilidad en el precio”, dijo.



Adicionó que en los últimos meses ha notado una baja en el precio pagado por el ganado, más no por la carne. “Realmente no ha sido una disminución importante. Aunque eso es algo que no depende de nosotros, sino de la cadena de distribución, es decir, los expendios, los supermercados. Ellos toman la decisión de subir o bajar el precio. Puede ser un tema transitorio”, explicó Urrea.

Carne. iStock

Por otra parte, el presidente detalló que la maquila en los frigoríficos ha venido a la baja, pues desde hace 10 años el consumo de carne está decreciendo, por lo que infiere en parte de la cadena ya que esta es proporcional al consumo. “Por esto se nos ha disminuido el volumen de beneficios”, agregó.



“La disminución del consumo y de pronto una sobre oferta, va a jugar una balanza donde posiblemente no pase gran cosa. No queremos que caiga mucho, porque puede perjudicar a los productores e industriales, ni tampoco que se suba porque la gente deja de comer carne”, concluyó.

Estragos del fenómeno de El Niño en el sector

Si bien desde Fedegán se anunciaron las pérdidas millonarias en el sector ganadero a cuenta del fenómeno de El Niño, pues se han muerto cerca de 8.879 bovinos por la insuficiencia de agua y de alimento o pastos ante la caída productiva causada por la falta de lluvias, hay otros factores similares que van a inferir en la productividad del sector.



Según lo dicho por Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, con el presente verano, es posible que empiece a escasear el ganado, por lo que el precio de la carne podría subir.

Carne roja iStock

Sin embargo, “como se baja la oferta, empieza a aumentar el precio del ganado, aunque esperamos que todas las balanzas de la cadena se equilibren y que las afectaciones no sean de gran tamaño”, adicionó.



Vale destacar que según cifras de Fedegán ya hay 113.508 predios especializados en la producción de ganadería bovina en el país afectados.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio