Inseguridad y paros afectaron productividad de bananeros

El sector bananero no ha sido ajeno a las coyunturas de inseguridad que se han venido dando en el país. Si bien la presencia de grupos al margen de la ley ha generado serias afectaciones en los agricultores dedicados al banano, lo cierto es que los recientes paros, como el de La Guajira, también contribuyeron en una baja en la productividad del sector.



En conversación con José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de Asociacion de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), este aseguró que el crecimiento no fue el esperado durante el 2023, pues estimaban un aumento de cerca del 5%, sin embargo, como consecuencia de los acontecimientos el sector creció 1,8% el año pasado.



“En esas dos semanas de paro en La Guajira se dejaron de exportar cerca de 200.000 cajas de banano, que no es una cifra menor. El mensaje de las compañías y de los productores afectados es que la producción que se dejó de hacer, se puede reponer, pero no está en juego, ni estará la vida de quienes colaboran en estas áreas del país”, manifestó el líder gremial.



Explicó que las afectaciones al sector no solo son las cifras, sino que también se aumentó la presencia de grupos al margen de la ley que están “amedrentando” a los trabajadores y transportadores que laboran en esas áreas.



“Recientemente se dio el caso de uno de nuestros afiliados al que le secuestraron la hija. Incluso una de esas personas secuestrada fue asesinada en el departamento de La Guajira”, denunció.

Agregó que para estas situaciones se cuenta con el “total apoyo” de los productores de banano hacia el Ejército, la policía y de las autoridades competentes, en donde incluso se ha llevado a la mesa de la gobernación de La Guajira la discusión sobre los casos de inseguridad y amenazas.



Por otra parte, Zúñiga señaló que la amenaza por cuenta de la contaminación ilícita de contenedores sigue siendo una preocupación en un sector donde solo los mercados de Magdalena, Cesar y La Guajira pusieron un total de 900.000 toneladas de banano en exportaciones, que salieron, en su mayoría, del puerto de Santa Marta.



“Empresas dedicadas a la comercialización del banano ya son declaradas víctimas ante jueces por el acoso permanente de las bandas delincuenciales. Tenemos centros de monitoreo en las fincas, GPS en los camiones y también todos los controles que se realizan directamente en el puerto”, destacó.



Añadió que las inspecciones manuales en las cajas afectan la competitividad, porque no necesariamente redundan en incautaciones, hecho que afecta la exportación en fresco. Se ha implementado el uso de scanners para verificación.



Dilema de precios



Meses atrás, las decisiones de los supermercados de la Unión Europea sobre bajar el precio de compra por caja exportada tiene en una encrucijada al sector bananero colombiano.



Si bien se han llevado algunos diálogos, el presidente de Asbama afirmó que su tarea como líder del gremio es mostrar las cosas positivas del sector en esos mercados, teniendo en cuenta que los eventos inflacionarios, la baja del dólar, en aumento en el costo de los insumos y la mano de obra no se están viendo reflejados en el precio pagado en el exterior.



“Ellos están imponiendo acciones adicionales a los productores en temas sociales ambientales y laborales, que no se están viendo retribuidos en mejores precios. Estuvimos en Berlín, en la embajada de Colombia, mostrando los beneficios que le genera el banano”, dijo. Destacó que el sector es consciente, no solo del tema del precio, sino de las implementaciones que se van a llevar a cabo con las regulaciones del Pacto Verde Europeo.



“Estamos dispuestos a reforzar lo que haya que hacer, pero el mensaje vuelve a ser el mismo. Paguen de una mejor manera el banano, porque lo cierto es que cada vez se exige más y se paga menos". Finalmente, adicionó que el próximo 23 y 24 de mayo se llevará a cabo el Congreso Bananero, en Santa Marta.



Las inversiones para un fenómeno de El Niño que amenaza

El fenómeno de El Niño que se viene presentando en el país ha amenazado a diferentes cultivos del agro, por lo que el sector bananero también tuvo que contar con un plan para amortiguar las afectaciones del evento climático en Colombia.



De acuerdo con lo dicho por el presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga, se espera que El Niño no golpee tan fuerte la zona bananera en donde tienen presencia, aunque la agremiación ha hecho parte de mesas técnicas agroclimáticas para avanzar en esa materia. “Como gremio no nos estamos quedando solamente en participar en una mesa. Hoy tenemos proyectos importantes con recursos a los cuales estamos accediendo del Fondo Verde del Clima, donde estamos actualizando redes de monitoreo, las redes de estaciones meteorológicas”, dijo.



Mencionó que se planean hacer inversiones cercanas a los $500 millones, para modernizar las estaciones y compartir información para que los productores puedan tomar decisiones a tiempo.



