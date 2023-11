¿Qué proponen los sectores campesinos para la reforma agraria?

El Gobierno ha venido implementando la reforma agraria, con la que se busca el desarrollo del campo en Colombia. En medio del Congreso 40 de la SAC, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, destacó las propuestas que se tienen desde el sector para construir la política pública en el país.



En ese sentido, la líder gremial detalló que es importante la compra de tierra en el país, siempre y cuando estas ya sean productivas y puedan aportar más que solo tierra.

“Hoy se ha dejado ver que la tierra, si no tiene estructura de riego, ciencia, tecnología e innovación, sin duda seguirá siendo inoperable e improbable”, analizó Calero.



Según la presidenta de Asocaña, en el sector hay un tema de interés que es la inteligencia artificial con innovación de talla mundial. Por esto, infiere en que estas son herramientas se debe transmitir a todos los sectores del agro, porque si no, no habría desarrollo.



“El desarrollo solo se logra de la mano de este concepto, ciencia, tecnología, innovación. Todos los que estamos incluidos en la SAC, tenemos un desarrollo con ecuación, y con patrimonio. Hoy se habla de economía popular, sin duda es importante, y hay que apoyarla, pero esta economía popular debe darse de la mano del sector agroindustrial”, indicó.



Asimismo, infirió que, en Colombia, en 1990, el 34 % de la población total era rural, pero en 2020, esa población era del 24 %. También que la conectividad en la zona rural es del 13 %, a nivel de Latinoamérica es del 18 %.

Agro

“La conectividad en zona urbana puede estar en el orden del 56 %. Es que acaso nuestros jóvenes no quisieran tener un celular y poder utilizar la inteligencia artificial que podemos lograr con ella para poder sembrar y realizar los objetivos del campo. Los jóvenes urbanos y los jóvenes rurales tienen las mismas expectativas”, aseguró.



Por otra parte, se volvió a tocar el tema de la seguridad, que por ejemplo en el norte del Cauca, se destaca como un eje de importancia. “La seguridad en el área es muy importante, pero también tenemos que generar excedentes, excedentes que contribuyan a mejorar esos estándares de calidad de vida de las regiones, y esos estándares de calidad de vida de las regiones también nos necesitan esas comunidades, vías, que están muy dispuestas y abiertas”.



A su turno, Martha Cecilia Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña, dijo que el norte del Cauca un lugar donde concluyen todos los males, grupos ilegales, pobreza, presencia de guerrillas, cultivos ilícitos, siendo la fuente de financiación de toda esta ilegalidad y de lo que pasa con los jóvenes y con las personas con reclutamiento ilegal.



Sector agro

“Nuestros productores han sufrido cosas tan terribles como el desplazamiento, la destrucción de sus cultivos, el ataque a sus familias en sus casas, y han visto también como han atacado y han vulnerado los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, y a la movilidad”, explicó Betancourt.



La directora de Procaña manifestó que se han hecho las respectivas denuncias a la Fiscalía General de la Nación, con soluciones como mesas de diálogo en el norte del Cauca, en donde están sentados todos los actores, los ingenios procesadores, los agricultores de caña, los representantes de los diversos grupos técnicos, la ONU, el Gobierno Nacional y los ministerios.



“Hay vidas humanas, productores agrícolas, que tienen y ejercen la producción legal en sus territorios, y están siendo desplazados. ¿Qué remedio le queda a una persona cuando se hacen las acciones de desalojo? ¿Quién puede sostener un sistema productivo cuando el recurso humano está siendo vulnerado?, no solamente es el de los propietarios, también de los trabajadores y de las familias”, argumentó.



Por su parte, María Eugenia Saavedra, presidenta de la SAG Valle, detalló que hay un problema de articulación interinstitucional, “porque nosotros sí tenemos para contar que hemos hecho maravilla con los campesinos trabajando con el Estado y con las comunidades, pero ese es un reto difícil porque precisamente no hay mucho diálogo”.

Agro

Finalmente, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, insistió en que para la reforma agraria, existe un importante conocimiento y desarrollo desde el sector agroindustrial, a través de alianzas público-privadas siendo una pieza clave para el desarrollo. “Al Estado colombiano, al gobierno nacional, los invitamos a que nos vean como socios, como aliados, para poder desarrollar las regiones”, concluyó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio