Los desarrollos empresariales para la agricultura son parte de la agenda de las compañías internacionales para aportar productividad e innovación en el campo colombiano.



Luis Fernando Martínez, director de soluciones para la agricultura en Latinoamérica y Pacífico de BASF, habló con Portafolio sobre las innovaciones para la agroindustria, los planes ante las regulaciones europeas y el potencial colombiano en diferentes cultivos.



(Lea más: Inseguridad alimentaria en Colombia bajó: pasó del 30 % al 25 % en 2023, según el PMA)

¿Qué destacan de la empresa en estos años?



Somos una empresa de 158 años en el mundo e históricamente ha sido un innovador y ese es nuestro ADN. Las condiciones regulatorias, las necesidades de los agricultores nos han puesto desafíos nuevos, que hemos venido trabajando. Traer un producto al mercado tiene una inversión importante que está alrededor de los 300 millones de euros, y se necesita tiempo para desarrollarlos.



También está dentro de nuestros pilares estratégicos asegurar la sostenibilidad del sistema agrícola.

Buscamos desarrollar para los agricultores soluciones que combinen la innovación química con un concepto de sostenibilidad integral.

¿Afectan las regulaciones de la Unión Europea?

​

Trabajamos activamente en esta materia. Para nosotros no es nuevo, siendo una empresa alemana, sabemos lo que enfrentamos.



En Colombia, hemos desarrollado programas a través de empresas y de nuestro gremio, que se llama ProCultivos. Enseñamos a agricultores a generar alimentos que sean inocuos, utilizando buenas prácticas y que puedan atender mercados como el europeo.

¿Qué potencial tiene Colombia?

​

Como empresa trabajamos la misma estrategia, los países que estamos presentes. No tenemos una estrategia distinta, por eso logramos aprovechar sinergias y conocimientos. Cada país tiene sus ventajas competitivas, unos las aprovechan más rápido, y otros tienen condiciones diferentes.En Colombia trabajamos para que en toda la cadena podamos apuntar a que nuestras agroexportaciones sigan creciendo.



Tenemos oportunidades, hay mercado y muy buena calidad. Un ejemplo es el algodón. Contamos con gran productividad por hectárea, una calidad de fibra que no se produce en otros países del mundo. Debemos unirnos para hacer crecer un cultivo, que hace años eran 350.000 hectáreas y hoy está a punto de desaparecer. Estamos preocupados por eso.

(Lea más: Las razones por las que la Comisión Europea pide acabar con subsidios agrícolas)

Luis Fernando Martínez, director de soluciones para la agricultura en Latinoamérica y Pacífico de BASF. Portafolio

(Lea más: Pacto Verde de la Unión Europea impacta a pequeños productores del agro)

¿Qué desarrollo hay sobre las semillas de arroz?

​

En arroz tenemos nuestras variedades Clearfield, que tienen un gen, no es genéticamente modificado, tolerante a unos herbicidas y ayuda a controlar la principal maleza, que es el arroz rojo. Con Fedearroz y otros socios estamos desarrollando variedades para poder dar un mayor acceso al mercado y alternativas de acuerdo a la adaptabilidad que hace la misma semilla.



Sentimos que somos la empresa agroquímica que le da la mejor solución al agricultor en el cultivo.

¿Qué planes hay en 2024?

​

Este es un año de transición. Vamos a seguir invirtiendo en el campo. Hemos lanzado un fungicida espectacular. Estaba viendo los resultados y viene a jugar parte dentro del sistema.



Seguimos invirtiendo en acompañar al agricultor a tomar mejores decisiones en el campo, en desarrollar estos sistemas de cultivo que entendemos y estamos convencidos de que esa es la solución que tienen contra lo que va a venir.



La desgravación del arroz importado de Estados Unidos por el TLC. Tenemos que controlar mejor la tierra. Una agricultura regenerativa es lo que tenemos que hacer y ese es un paso para dar.

(Más noticias: Cómo los caficultores colombianos están ayudando a la protección del oso andino)

¿Cómo perciben el fenómeno de El Niño?

Lo que estamos viviendo hoy estaba avisado. Cada vez el cambio climático lleva a que la variabilidad de los eventos climáticos sean más intensos. Todos estamos trabajando en esto. Cuando no hay lluvias la agricultura se afecta, eso provoca que se encarezcan los alimentos indudablemente, pero también estamos trabajando desde el principio, estamos buscando variedades que se impacten menos por estos calores intensos. Con nuestros socios, ellos trabajan en germoplasma y tenemos que entender todos que esto va a seguir sucediendo.



Sin embargo, es algo que no nos puede tomar por sorpresa.



Y con eso acompañamos a los agricultores y desde la industria química tenemos algunas moléculas como fungicidas que ayudan a que esos impactos se mitiguen un poco. No solamente en el control de la enfermedad, sino que la fisiología de la planta, lo que es mejor para evitar esos impactos tan fuertes.

(Más noticias: Lo que se habló en el Agroshow Pajonales 2024 y el potencial del campo colombiano)

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio