Seguridad jurídica, la principal preocupación que tiene el sector agro en el país

En el marco de la inauguración del Agroshow Pajonales, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, planteó los verdaderos retos de la política agrícola del país.



En un principio, el presidente detalló que actualmente los desbalances en materia de seguridad están atacando al sector, siendo una de las principales amenazas que está afectando a los agropecuarios del país.



“Estamos llevando a cabo una reunión del Consejo Gremial Nacional con el ministro de Defensa y con la cúpula con los comandantes de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional a propósito de los problemas de seguridad que está enfrentando el país y de los cuales no son ajenos los productores agropecuarios en todos los departamentos“, afirmó.



Sin embargo, Bedoya mencionó que uno de los retos más grandes que tiene el sector es todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. En ese sentido, el presidente de la SAC dijo que este renglón ha venido afectando y empeorando en general en el país, siendo una de las herramientas primordiales que tienen los agricultores para realizar sus inversiones.



Según lo dicho, el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo hace que se retroceda en el decreto ley 902 del 2017 del acuerdo de paz con las Farc, porque este garantizaba la seguridad jurídica por la vía de los procesos judiciales para todos los procesos agrarios.



“En nuestro concepto esa modificación es un error constitucional y en buena hora la Corte Constitucional admitió varias demandas y hoy se está analizando. Los diferentes procesos agrarios le pegan al productor de una hectárea o al que tiene 1.000”, indicó.



Así mismo reflejó que otra de las preocupaciones es el tema del empleo, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con una población ocupada de 20 millones de personas, donde el 50% de ese total se encuentra en la informalidad laboral y además, las actividades rurales generan más de 3 millones de puestos de trabajo.



“El sector agropecuario es el segundo sector que más empleos genera para nuestro país. Y por eso continuar con la reforma laboral, con la discusión, va a ser fundamental para los productores que generan empleo”, resaltó.



A propósito de la reforma laboral, Bedoya expuso la posición de la SAC y de los gremios asociaciones, indicando que si el proyecto de ley no está destinado, a combatir la informalidad laboral y a generar incentivos para la generación de empleo formal,”prácticamente no hace ningún sentido que el Congreso de la República la apruebe”.



“Sabemos que hay bancadas o partidos políticos que están dando la pelea y eso es la democracia. Pero nos preocupa mucho que algunas colectividades les vayan a torcer el pescuezo a punta de mermelada para votar una reforma que puede generar un problema muy serio para el mercado laboral colombiano”, denunció.



Adicionó que el actual Gobierno ha sido el primero que ha incorporado en un texto de reforma laboral algo relacionado con el contrato agropecuario, pero “nos sentamos con la ministra Gloria Inés y empezamos a buscar una concertación de la reforma laboral en esa Comisión de Concertación de Políticas Salariales, de las cuales la SAC hace parte junto a otros cuatro gremios de la producción, sin embargo, no hubo concertación y el texto llegó al Congreso”.

De igual manera, el presidente de la SAC insistió en que el único objetivo que se está buscando es crear la figura del contrato agropecuario que permita la contratación con todas las garantías en materia de prestaciones sociales.



“Eso ayudaría a reducir la tasa de informalidad laboral en el campo pero el Gobierno, por la razón que sea, no quiere. Ahí tenemos una diferencia enorme con la Ministra porque como está planteado el texto, no solamente no reconoce que en la ruralidad se requiere poder contratar por el tiempo efectivamente laborado, sino que le han colgado una serie de arandelas que si se aprueba va a ser peor el remedio que la enfermedad”, adicionó.



En materia de comercio exterior, el líder de los agricultores anunció que se está buscando la exportación de carne de pollo a Emiratos Árabes y de pollo a Estados Unidos.



“Se necesita más presupuesto de inversión para el ICA. El gobierno tiene que cumplir en este tema de la sanidad animal y vegetal”, afirmó.



También, resaltó la importancia del crédito agropecuario y el aseguramiento. En ese sentido, reiteró que se deben fortalecer las capacidades crediticias para el sector en este 2024.



“Para este año hay un plan de crédito de más de $30 billones de pesos billones, plata hay. Cuál es el problema, que la plata es costosa", cerró



