Cafeteros muestran indignación por precios de productos en Juan Valdez

A sabiendas de que la Federación Nacional de Cafeteros convocó a paro para el fin de la cosecha por la difícil situación que atraviesa el sector cafetalero, se conoció en X una denuncia por parte de caficultores, quienes se dirigieron a un puesto de venta de Juan Valdez y en donde manifestaron su indignación por los precios con los que la empresa compra el café en comparación de los precios de los productos destinados al consumidor final.



En el video, se puede ver a un hombre indignado mientras aseguraba que había más de 40 caficultores en el establecimiento, quienes pidieron 10 tintos que, en total, costaron 45.000 pesos, según informó.



('No queremos caridad, queremos rentabilidad', Fedecafeteros).



"Estos 45.000 pesos, no hacen justicia con la libra de café que nosotros vendemos a 4.000. Esta es la injusticia que estamos viendo en Colombia", dijo el hombre en el metraje.

Cafeteros expresaron: “QUE COLOMBIA LO SEPA, LOS CAFETEROS FUIMOS A JUAN VALDEZ : una tasa de café pequeño vale 4.500 mientras a nosotros la libra nos la pagan a 4 mil pesos. El gerente disfruta del esfuerzo de nuestro trabajo mientras las familias estamos en la ruina. pic.twitter.com/lsiN3gxMFv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 24, 2023

Agregó, además, que "Por eso, la organización en Armenia hizo una toma el pasado 17 de agosto y, por eso, estamos suspendiendo el paro el día de hoy, por la regulación del café, pero nosotros nos estamos organizando en las regiones para crear un paro cafetero nacional".



(La productividad es la clave de la renovación de cafetales).



El video termina con la intervención de la misma persona, quien señala que "45.000 pesos pagamos por diez tintos, nosotros que somos quienes lo producimos y a otra entidad que dice que es nuestra, pero en su gran mayoría la tienen multinacionales y los ricos del país y no nosotros, los productores del país".

¿Por qué se aplazó el paro?

Los pequeños caficultores, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional y de la propia Federación Nacional de Cafeteros sobre la situación que enfrenta el sector, dejaron claro que no bajarán los brazos para convocar a los agremiados a un paro y movilizaciones para pedirle al Gobierno soluciones concretas.



(Qué hay detrás de los recortes en gastos y puestos que hará Fedecafé).



No obstante, no lo hará el próximo 25 de septiembre, como estaba presupuestado, sino que será pospuesto hasta el fin de la vigente cosecha.



"Se aplaza el paro cafetero, pero se mantiene la decisión de hacerlo, a raíz de que hay cosecha en este momento en esta parte del país y los cafeteros nos han pedido que esperemos recoger la cosecha", señaló Duberney Galvis, representante de los caficultores en Pereira.



(Federación de Cafeteros entra en austeridad: cambios que implementará).



Agregó que volverán a reunirse a finales de octubre para definir el cronograma de las movilizaciones ante a la falta de una respuesta concreta del Gobierno a sus exigencias.



