‘Ahora nos enfrentamos a una pandemia cibernética’

Gil Shwed, considerado el inventor del firewall informático y CEO de la empresa Check Point Software Technologies, explicó las tendencias de la industria, la evolución durante la crisis de la covid-19, los ataques a los que se enfrentan las compañías y el escenario de una pandemia en ciberseguridad.



El israelí, afirmó que desde marzo, se alcanzaron a registrar unos 200.000 ciberataques por día, con actos diseñados a la medida de cada país y con temas de la covid-19, para alcanzar mayor efectividad en sus acciones dañinas como phishing, ramsomware y malware.



¿Cuál será el reto en ciberseguridad tras la pandemia?



Yo pienso que la ciberseguridad tras la pandemia, va a ser más grande, porque la exposición que el mundo hay tenido a los ataques ha crecido mucho y vamos a tener que enfrentarnos a una ciberpandemia.



Creo que tendremos que invertir mucho en la protección de nuestros equipos y de las mismas compañías.



El coronavirus tuvo un efecto en la seguridad informática muy grande, no solo se trata de ataques y de nuevos tipos de ataques malignos, hay mucho más que eso, nuestro nivel de exposición que se ha multiplicado.



Trabajar de manera remota significa que las empresas se han abierto de nuevas maneras, las herramientas, desde la maquinaria, hasta la infraestructura están abiertas para las peronas desde sus casas.



En muchos casos los empleados ni siquiera usan los dispositivos seguros o controlados, casi el 40% de ellos acceden desde computadores que no son seguros, así que habría sido fácil controlar esos equipos y entrar a los activos más valiosos de las compañías.



¿Cómo podrán estar seguras las compañías en esta ciberpandemia?



Tienen que estar listos para los diferentes tipos de ataques, ya están preparados para los ataques que han enfrentado en el pasado, pero muchas empresas han lanzado, lo que llaman protección para la tercera generación de ataques pero ya estamos enfrentando la quinta.



Ahora las empresas deben proteger todo el ecosistema, el cloud, el desktop, el móvil, todas las conexiones de Internet de las cosas, todos los vectores y crear un ambiente de prevención de los ataques junto con una rápida actuación en el momento de detectar una amenaza.



En la transformación digital hay más aplicaciones que se pueden usar para aprender o recibir dinero y mucho de eso que antes se hacia físicamente ahora está 100% en virtual, para las empresas. Tenemos que garantizar esa transformación digital.



¿Con las nuevas tecnologías, como el 5G, cuál cree que debe ser el norte que deben tener las empresas?



El 5G sin duda va acelerar a las empresas y también las vulnerabilidades, sin duda cada vez más estamos más expuestos, hace unos años teníamos todos nuestro datos en un solo datacenter, ahora está más que distribuido en distintas aplicaciones en muchas nubes.



Hace unos años teníamos uno o dos puntos de acceso de internet en la casa y ahora en un solo lugar podemos tener conectados hasta cinco dispositivos a tres redes diferentes.



Básicamente tenemos que encontrar la forma de proteger cada vez mejor, los lugares y los dispositivos de todos los ataques.



El punto no es tampoco no tener acceso a tecnología como el 5G o al Wifi, sino saber que a medida de que nuestro ecosistema se hace más interconectado, los datos y la digitalización están en todo lados.



¿Con las condiciones que trajo la pandemia al mundo, qué tanto se ha avanzado en protección?



En estos 6 meses a he prendido mucho más que en los últimos 10 años de trabajo.



En pocos días en Check Point tuvimos a los 5.000 empleados localizados en diversos países, preparados para ayudar desde la virtualidad, a miles de empresas a entrar en el telebrabajo con ciberseguridad, brindando protección en la nube y en los dispositivos de toda índole, incluso equipos IoT, para permitir la continuidad de los negocios.



Hemos tenido una evolución en el panorama cibernético, los atacantes también siguieron el virus y lo usaron.



Cuándo los gobiernos empezaron a brindar apoyo económico vimos una mayor cantidad de ataques para intentar robar dinero de distintas formas, o credenciales o redirigiendo los fondos.



En algunos casos hubo casos de rastreos del virus falsos o con aplicativos maliciosos, hemos visto ataques a los Gobiernos, muchos sitios que trataban de dar información errónea de la vacuna.



Me sorprendió ver tantos ataques localizados, en el momento preciso, con el idioma adecuado, lo vimos en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, y todo bajo el coronavirus.



Cuándo el mundo empezó a abrirse, los ataques cambiaron y creo que estamos lejos de supera la pandemia, los viejos ataques retornaron y dejaron de estar relacionados a la covid-19.



Tenemos que prepararnos para aumentar la capa de seguridad en el mundo para afrontar la ciberpandemia, ya conocemos la biológica por una lado y lo devastadora que es. Debemos prepararnos para la ciberpandemia y los ataques que tendrá.



¿Cómo se puede expandir la cultura de seguridad?



Como mantenemos la distancia social, nos estamos acercando mucho en lo virtual y en este mundo también hay que recordar que debemos cuidarnos.



Tenemos que estar seguros de los ambientes en los que estamos cada uno como persona, como parte de una empresa, ese desafío no era sencillo hace seis mes, ni era la prioridad, pero con todos los cambios que hemos tenido, ahora escaló a nuevos niveles.