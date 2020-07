‘Aislamiento en Bogotá debe seguir siendo por localidades’

El primer boletín del Observatorio para el seguimiento de la atención de la emergencia y la reactivación en Bogotá fue presentado ayer por la Andi, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fedesarrollo y ProBogotá.



En este, los realizadores analizaron los datos más relevantes en materia de salud, empleo y proyecciones económicas de la capital y sus alrededores.



“Tal como se planteó desde el gobierno distrital, la estrategia de aislamiento estricto se debería dar en las zonas más perjudicadas, de modo que no se afecten las dinámicas económicas de toda la ciudad”, destaca la investigación.



Y es que, según las cifras con corte al 15 de julio, mientras que en localidades como Los Mártires los casos por millón de habitantes llegan a 15.342, en otras como Suba, el número es de 5.020.



Con respecto a la parte de salud, además de la evidencia de que se realizan 6,3 pruebas por cada caso positivo en la ciudad y que hay 689 camas más en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), los autores aseguran que las medidas para atender la covid-19 deben ser precisas para mitigar el deterioro ya causado en clínicas y hospitales.



En este sentido, se alerta sobre una disminución de los procedimientos de enfermedades crónicas ocasionada por el temor de las personas a asistir a los centros hospitalarios en esta temporada. Así, los servicios ambulatorios tuvieron una caída del 80% y los no ambulatorios diferentes a la covid-19 del 69,8%.



POBREZA Y DESEMPLEO



De acuerdo con el estudio “se espera que la automedicación y el aplazamiento de tratamientos por parte de los habitantes conduzcan a un incremento en el número de personas en pobreza multidimensional”, si se tiene en cuenta que el retroceso del índice de 2019 se debió a las barreras de acceso a la salud.



Como en este, la pandemia ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral de la ciudad. La contracción tanto en el número de ocupados (515.000) como en la contratación (890.000) frente al trimestre móvil febrero abril de 2019, se reflejan en una tasa de desempleo del 19,2% entre marzo y mayo.



“Fedesarrollo estima que el promedio de la tasa de desempleo en 2020 se ubicaría entre 19,2% y 21,5%. De retomar estrategias de confinamiento estricto es probable que la tasa de desempleo esté sesgada hacia la cota superior de la estimación”, dice el documento.



IMPACTO EMPRESARIAL



El número de las compañías que dejaron de renovar el registro en Bogotá es de 17%, si se contrasta con el mismo día del año anterior (15 de julio de 2020 versus 15 de julio de 2019), siendo las pymes el 99% de este dato. En consecuencia, esto demuestra que el tejido empresarial de la capital no será fácil de recuperar.



“La reactivación de las empresas determinará que estas continúen en la formalidad y que la ciudad pueda recuperar su capacidad de generar empleo. Adicionalmente las empresas que no se renuevan pierden la oportunidad de acceder a los beneficios y apoyos que están ofreciendo los gobiernos nacional y distrital”, concluye el análisis.





RESPECTO A LAS POLÍTICAS

El estudio recomienda cuatro acciones: dar continuidad a la estrategia de cuarentena por localidades, evaluar los efectos generados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, permitir la actividad económica de los sectores productivos habilitados, y finalmente, contar con cuarentenas parciales para disminuir los riesgos de debilitar la capacidad de seguridad de la Fuerza Pública.