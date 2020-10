Aislamientos afectaron el consumo de datos móviles

El consumo y la experiencia de datos móviles durante la pandemia de la Covid-19 en el mundo fue analizada por Opensignal.



De acuerdo con la compañía el consumo promedio de datos móviles durante la pandemia se correlacionaron con variaciones en la experiencia de velocidad de descarga promedio en varios países.



En parte, esto se debe a que otras formas de mejorar la capacidad, como el espectro inalámbrico adicional, no pudieron ponerse en uso rápidamente en la mayoría de naciones.



“Por ejemplo, a medida que los usuarios dependían más de las redes móviles durante la crisis y aumentaba el uso de dispositivos móviles, las velocidades tendían a disminuir. Pero hemos visto diferentes tendencias en los distintos países: en algunos casos, las velocidades aumentaron y el consumo de datos cayó, mientras que en otros vimos la tendencia inversa”, explicó.



Según el informe, una proporción significativa de usuarios se comportó de manera diferente, con su cambio en el consumo de datos divergente en comparación con lo que observamos a nivel de país.



Por ejemplo en India, nuestros usuarios de teléfonos inteligentes consumieron en promedio una cantidad similar de datos móviles durante las primeras semanas del año, y sus velocidades no cambiaron.



Sin embargo, cuando el gobiernointrodujo el bloqueo, se observó un fuerte aumento en el promedio de datos siendo entre 25% y 30% más alto en comparación con el comienzo del año, antes de disminuir gradualmente hacia el bloqueo previo.



“En muchos países latinoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Ecuador y México, pero también en Taiwán se redujeron en promedio la cantidad de datos con las restricciones de movimiento, y observamos un aumento significativo en las velocidades promedio de descarga móvil de los usuarios”, detalla el informe.



Los datos también muestran que en algunos países, durante la pandemia, los operadores de redes móviles tuvieron que hacer frente a un aumento repentino en el tráfico de datos móviles de una semana a otra, lo que afectó la experiencia de sus usuarios.



“Mientras tanto, en otros países hubo poco o ningún cambio en el consumo promedio de datos móviles, o incluso una disminución”, señalan.



Esos cambios se vieron afectados por múltiples factores, incluido el acceso de los usuarios a las redes Wifi y los operadores móviles que relajaron los límites de datos.



De acuerdo con la evaluación particular, en Colombia Claro y Tigo, superaron la marca del 80% en la métrica de disponibilidad 4G, lo que significa que en ambas redes pudieron conectarse a servicios 4G más del 80% del tiempo.



Lo que responde a los esfuerzos hechos por las firmas de ampliar su capacidad. Claro lideró en disponibilidad 4G con una puntuación de 82%, seguido de Tigo con 80,2%, un aumento de 3,1 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente, desde el último informe.

Mientras tanto, Movistar no alcanzó el hito del 80% por menos de 1 punto porcentual.



Con más del 90% de los colombianos transmitiendo videos en sus teléfonos móviles, la experiencia de video se volvió un aspecto importante de la experiencia de la red de los usuarios y en la actualidad Movistar tiene una ventaja en este sentido, pues lideró con 63,2 puntos.