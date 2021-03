‘Iniciamos Semana Santa con la pandemia bajo control’: Claudia López

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer este jueves una serie de medidas para la ciudad de cara a la Semana Santa y con el fin de evitar un tercer pico, pese a que, según la alcaldesa, la capital se mantiene en un valle, el más bajo de la pandemia tanto en contagios como en ocupación UCI.



Una de las principales medidas es el toque de queda nocturno desde las 12 de la media noche hasta las 5 de la mañana a partir del viernes 26 de marzo hasta el lunes 5 de abril.



#Atención🔴Bogotá decreta toque de queda nocturno desde el viernes 26 de marzo hasta el lunes 29; y desde el miércoles 31 de marzo al lunes 5 de abril. Sumado a no aglomeraciones y control a las celebraciones religiosas.



Aquí los detalles

Según la alcaldesa Claudia López, Bogotá inicia Semana Santa con la pandemia controlada y espera llegar al final de estas festividades religiosas en la misma situación.



De acuerdo con López, para Semana Santa están restringidos los recorrido por las iglesias, no habrá procesiones, ni ceremonias litúrgicas que implique aglomeraciones. Además estará cerrado el camino a Monserrate.



La alcaldesa de Bogotá explicó también las medidas 'semáforo', que se refiere a las acciones a tomar, según el color de alerta en la ciudad, que actualmente se encuentra en color amarillo.



Es decir que hoy la ciudad tiene cuidado especial por zonas y se permite reuniones solo con personas del mismo grupo familiar.



En caso de aumentar la ocupación de camas de UCI, y que la alerta pase a naranja, se determinarían cuarentena por localidades, cierre nocturno de establecimientos comerciales, Pico y cédula y suspensión de cirugías no urgentes.



De llegar a alerta roja, habría cuarentena general, toque de queda, cierre de comercio informal, cierre de instituciones educativas y cierre de parques.



El semáforo indica estas medidas:



VERDE



- Control de aforo en establecimientos

- Alternancia en instituciones educativas

- Horarios de entrada por sectores económicos



AMARILLO



- Zonas de cuidado especial

- Reuniones solo con personas del mismo grupo familiar



NARANJA



- Cuarentena por localidades

- Cierre nocturno de establecimientos comerciales

- Pico y cédula

- Suspensión de cirugías no urgentes



ROJO



- Cuarentena general

- Toque de queda

- Cierre de comercio informal

- Cierre de instituciones educativas

- Cierre de parques