Estos son los sectores de Bogotá que siguen en cuarentena

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció este miércoles, que tras la última reunión del comité epidemiológico, la ciudad se mantiene bajo alerta roja hospitalaria. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez manifestó que este fin de semana no habrá cuarentena general y se reajustaron las medidas de restricción ante una leve reducción de contagios en los últimos días.

Así las cosas, se mantendrá el Pico y Cédula hasta que la alerta roja sea superada. Además habrá aislamiento obligatorio en varias UPZ en las que ha identificado un alto nivel de casos positivos de covid.



A partir de este sábado a las 00:00 horas y hasta el próximo 12 de febrero a las 11:59, se declara la cuarentena en 9 UPZ de la ciudad que tienen el mayor número de contagios.



Localidad de Suba: Tibabuyes, Suba y El Rincón.

Localidad de Engativá: Boyacá Real y Garcés Navas.

Localidad de Fontibón: Fontibón.

Localidad de Kennedy: Castilla y Timiza.

Localidad de Usaquén: Los Cedros.



Las UPZ Bosa Occidental y Bosa Central en la localidad de Bosa y de Ciudad Montes en la localidad de Puente Aranda estarán siendo monitoreadas.



Por su parte, la restricción a la movilidad nocturna (toque de queda) se mantiene, pero habrá un ajuste en su horario. A partir de este viernes 29 de enero no será desde las 8:00 p.m. sino que se realizará entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.



Tampoco habrá ciclovía el fin de semana y los parques metropolitanos permanecerán cerrados. No se permitirá la realización de ferias comerciales.