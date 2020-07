Las nuevas medidas de la Alcaldía de Bogotá para el Día sin IVA

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este jueves una serie de medidas para el segundo Día sin IVA, que se realizará este viernes en el país.

Durante la jornada de mañana, el Distrito adelantará operativos en los diferentes establecimientos de comercio de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por la Alcaldía, tanto para los trabajadores como para los clientes.

Conoce las medidas y recomendaciones para el nuevo día sin IVA, en Bogotá. pic.twitter.com/AGCEWGJgNZ — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 2, 2020

De acuerdo con la alcaldesa, se mantendrá el 'pico y cédula'; la jornada se realizará entre las 12 del día y la media noche, en establecimientos no esenciales; los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones sólo se podrán comprar en línea; se exigirá logística a los establecimientos, y se obligará a los comercios a mantener una distancia entre clientes de dos metros.



"Todas las personas cuyo número de cédula terminan en número impar no podrán ingresar a ningún establecimiento de comercio. Se mantiene el 'pico y cédula' el día de mañana", confirmó la alcaldesa.



Para el grupo de personas que no puedan hacer sus compras físicas por la restricción, queda la opción de compra virtual.



Así mismo, la alcaldía anunció que los establecimientos comercial tendrá que tener un plan de movilidad, filas e ingreso en los establecimientos comerciales.



Según López, los negocios serán responsables de lo que pase no solo al interior de sus locales, sino también en el exterior.



"Todos los establecimientos públicos tendrán que tener una logística para garantizar que se cumplan las medidas: gel, tapabocas, garantizar el espacio mínimo. Toda esta logística en espacio público para el ingreso es responsabilidad de los establecimientos", aclaró Claudia López.



La alcaldesa fue enfática en que los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones sólo se podrán comprar en línea.



Además, los establecimientos de comercio no esencial podrán abrir solo hasta después de las 12:00 del día y podrán permanecer abiertos hasta la medianoche. Sin embargo, desde las 6 a.m., las Alcaldías locales harán operativos en grandes superficies y almacenes de cadena de toda la ciudad para monitorear la jornada. Sin embargo, la opción virtual está disponible las 24 horas.