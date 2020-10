Alcancías, servicio del Banco de Bogotá para organizar las finanzas

Archivo particular.

El Banco de Bogotá lanzó Alcancías, un servicio 100% digital que busca ayudar a sus clientes a cumplir sus propósitos financieros y que estará disponible en el portal transaccional personas.



(Lea: Consejos para optimizar sus finanzas en época de pandemia)

Alcancías brinda la posibilidad de ahorrar desde la cuenta de ahorros y administrar los recursos de forma ágil. Para usar el servicio, los clientes deben seleccionar en la plataforma digital una categoría de ahorro (viajes, salud, educación, hogar, eventos u otros) darle nombre a la alcancía, definir el monto con el que se quiere iniciar el ahorro y el tiempo en el que se desea llegar a la meta.



(Lea: Consejos para el manejo de finanzas personales en tiempos de pandemia)



Para iniciar el ahorro, se debe realizar el depósito de forma manual a la alcancía y a través del módulo administración podrán ver el progreso de sus ahorros y modificar el monto.



(Lea: ¿En época de pandemia es un buen momento para tomar un crédito?)



Además a través de este servicio el usuario podrá depositar, retirar, eliminar o consultar sus movimientos en el momento que desee. Cuando se cumpla la meta de ahorro, es posible seguir ahorrando en la misma alcancía o mediante el módulo de administración modificarla acorde a sus necesidades.



El uso de este servicio no genera ningún tipo de costo ya que las transacciones de cuenta a alcancía y viceversa no generan 4x 1000.



¿Cómo abrir una Alcancía BdB?



1. Ingresar a Banca Virtual y dirigirse al botón “Nueva alcancía”.

2. Seleccionar la categoría ahorro, se podrán crear máximo 5 alcancías. No crear más de una alcancía por categoría a excepción de la categoría “otros”.

3. Darle un nombre a la alcancía.

4. Definir el monto del ahorro.

5. Definir el tiempo en que desea llegar a la meta.



“Con Alcancías Banco de Bogotá queremos poner al alcance de todos, herramientas que les facilitarán tener una vida financiera sana para que puedan cumplir sus metas y administrar sus recursos de forma ágil y segura,” afirma Oscar Bernal Quintero, Vicepresidente de Tecnología del Banco de Bogotá.