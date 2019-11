Alerta en Cauca por nueva víctima mortal

Un escolta fue asesinado este sábado por presuntos disidentes de las Farc en el convulso departamento del Cauca, región donde esta semana fueron asesinadas otras diez personas, cinco de ellas indígenas.



“Fue asesinado en Suárez, Cauca, el compañero Fabián Eduardo Rivera, quien hacía parte del esquema de seguridad del señor Bernardo Ciclos”, afirmó la Unidad Nacional de Protección (UNP) en su cuenta de Twitter.



La entidad informó minutos antes que Rivera había sido retenido y exigió a los captores “su pronta liberación”, pues la víctima cumplía con su trabajo de "defender y proteger una vida".



No obstante, presuntos disidentes de las Farc lo asesinaron esta mañana, por lo que la UNP rechazó el crimen y envió un "abrazo grande" a la familia y amigos de Rivera, cuyo "nombre no será olvidado".



"La UNP mira con tristeza que ahora los violentos no solo atacan a los protegidos sino a sus escoltas. Así no se construye paz", agregó.



El departamento del Cauca, en el suroeste del país, está sumido en una espiral de violencia por la presencia de disidencias de las Farc dedicadas al narcotráfico que se disputan el control del territorio con carteles de las drogas.



En esa región, disidentes asesinaron el pasado martes a la autoridad neehwe'sx Cristina Bautista y a los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto Para contrarrestar la grave situación de seguridad en el Cauca, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció el miércoles el envío de 2.500 soldados después de encabezar un consejo de seguridad en el departamento.



No obstante, las autoridades encontraron al siguiente día cuatro cadáveres en el caserío de Santa Helena, en el municipio de Corinto, y otro en Huasanó, en la localidad de Caloto.



Esa realidad quedó constatada en el "Informe Semestral Enero-Junio 2019" del Programa Somos Defensores, según el cual 59 personas -10 de ellas en el Cauca- fueron asesinadas en el país en los primeros seis meses de este año por su defensa de los derechos humanos y por "las resistencias que adelantaban por sus comunidades y territorios".



EFE