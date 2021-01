Bogotá entra en cuarentena total desde la medianoche

La alcaldesa Claudia López reapareció este jueves para anunciar una serie de medidas para Bogotá con el fin de enfrentar el segundo pico de la pandemia.



(Coronavirus en Bogotá: así avanza la pandemia en las localidades)



De acuerdo con la mandataria, es probable que la nueva cepa que se extiende desde Reino Unido haya llegado a Bogotá debido al aumento disparado de los contagios y a una mayor carga viral de los pacientes.



Ante esta situación, la Alcaldesa López decretó alerta roja en la capital del país y en su sistema hospitalario.



López aseguró que en este segundo pico hubo un crecimiento del 32 %, a diferencia del primer pico, donde el incremento de casos llegó a ser del 27 %. Algo que "no era normal".



"Esto se está viendo reflejado en la demanda de camas de casos intensivo", comentó la alcaldesa, Claudia López.



"La carga de diciembre ya debería estar bajando. Pero no... la nueva cepa de covid-19 debe estar ya circulando en Bogotá", agregó López y sostuvo que la localidad más afectada es Usaquén: "Esta es la localidad donde más llegan pasajeros de vuelos del exterior. Lo que nos da más indicios".



Solo este miércoles, se reportaron 5.793 casos nuevos, consolidando así una cifra de 41.564 casos activos. En Bogotá han fallecido 10.203 personas por el covid-19.



Por otra parte, la ocupación UCI ya llegó a niveles preocupantes. La ocupación UCI general alcanzó esta tarde un 86,5 % de ocupación y, especícamente, las camas UCI para pacientes covid-19 ya están al 83,9 %.



Bogotá enfrenta una situación complicada en materia de contagio.



"Este segundo pico está siendo mucho más drástico de lo estimado, no sólo por mayor número de contactos y contagios sino por mayor carga viral identificada en los positivos, lo cual dispara la transmisibilidad. Por eso, acatando la instrucción del Gobierno Nacional, se declara la restricción total de la movilidad en todo Bogotá a partir de este jueves 7 de enero a las 11:59 p.m y hasta el próximo martes 12 de enero a las 4:00 a.m.", indicó.



MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA



1. Declarar la alerta roja en la ciudad y en el sistema hospitalario de Bogotá



2. Acatar la instrucción del Gobierno Nacional y declarar restricción total de la movilidad en Bogotá desde el jueves 7 de enero a las 11:59 p.m. hasta el martes 12 de enero a las 4:00 a.m.



3. Acatar la instrucción del Gobierno Nacional de declarar el toque de queda nocturno



4. Mantener la cuarentena estricta en las localidades de Usaquén, Suba, y Engativá hasta el 17 de enero alas 11:59 p.m.



5. A partir del martes 12 de enero continua con cuarentena estricta en las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo hasta el 21 de enero a las 11:59 p.m.



6. A quienes regresan de viaje, les pedimos extremar los cuidados durante el trayecto y a la llegada.