La economía inició el cuarto trimestre sin señal de mejoría: esto prevén los expertos

Agosto, septiembre y octubre; tres períodos consecutivos del 2023 en los que el Dane reporta que la actividad económica del país se ubicó en terreno negativo, mientras crece la necesidad de acciones urgentes para reactivarla y evitar que esta contracción se traslade a frentes más graves como el mercado laboral.



Con una variación del -0,41%, el Indicador de Seguimiento a la Economía en el décimo mes de este año se sumó a la mala racha que, si bien se esperaba tras el fuerte repunte que llegó después de la pandemia, no se preveía tan pronunciada, ni que ya estuviera llevando el escenario económico a los números en rojo.



Revisando las tasas de crecimiento anual, se completan tres meses seguidos en terreno negativo, teniendo en cuenta que agosto (-0,3%) y septiembre (-0,3%) también arrojan resultados en rojo, comparados con su par en 2022.



Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, resaltó que si bien el ISE no mide el crecimiento económico, sino el ritmo de la actividad como tal, sirve de primeras alertas para saber qué esperar en los resultados trimestrales del Producto Interno Bruto.



“Acordémonos que la economía se había contraído en el tercer trimestre 0,3%, según los datos del PIB y pues este dato del ISE de octubre marca una señal de alerta, en donde pues ya se confirma el mal momento que están pasando los sectores, especialmente lo que llamamos sector secundario, que es industria y construcción”, dijo.



Al revisar en detalle por sectores, se encuentra que las contracciones más fuertes siguen siendo para Industrias manufactureras; Construcción con una variación del -5,2%; y para Comercio al por mayor y al por menor que se desplomó -5,4% respecto al décimo mes del año pasado.



Otro personaje que prendió alertas luego de estos resultados del Dane, fue el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien señaló que hay varios frentes en los que se requiere una rápida acción del Gobierno Nacional, para evitar que la desaceleración siga.



“Preocupa que los datos de la totalidad de los tres sectores de la economía (primario, secundario y terciario) muestran, desde el mes de septiembre a octubre de 2023, el tránsito de datos positivos a negativos y con tendencia decreciente. Por lo visto la actividad económica está mal en todos los sectores económicos. Hay que prender los motores que se encuentran apagados”, dijo Restrepo.



En la otra cara de la moneda, con los mayores repuntes, aparecen Información y Comunicaciones (9,5%), las actividades agropecuarias (5,4%) y Actividades financieras y de seguros (3,1%). Si bien el sector público sigue generando crecimiento, cada vez es menor y para esta oportunidad alcanzó apenas 0,7%.



Dentro de las reacciones y voces de preocupación, no se hicieron esperar las de los gremios, que manifiestan que nuevamente se reafirma que el país no atraviesa por un buen momento y que las alertas que están emitiendo hace un buen tiempo, tienen razón.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que esto debe servir como base para que el Gobierno Nacional no tome medidas “populistas”, bien sea con el salario mínimo o con la reforma laboral o de lo contrario se verán consecuencias más graves a futuro con la economía del país.



“Sabíamos que octubre había sido el peor mes para el comercio en este año pero este mal resultado se transmitió a la economía en su conjunto. Hay un enfriamiento general de las actividades productivas, situación que no puede seguir siendo indiferente para el Gobierno Nacional. Llevamos tres meses consecutivos cayendo y se asoma el fantasma de la recesión”, dijo el vocero gremial.



Entre tanto, para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “sólo a través de la inversión, el fortalecimiento empresarial y la promoción del emprendimiento, se lograrán reducir de manera efectiva el estancamiento en el mercado laboral que se ha visto en los últimos meses, y revertir la alta tasa de informalidad que, como mencionaba, prevalece en el país”.

Expertos y gremios coincidieron en que la implementación de un plan de reactivación no da espera y que éste se debe enfocar en todos los sectores, ya que la contracción dejó hace meses de ser únicamente de la industria y el comercio.



El sector público también está perdiendo fuerza

Dentro de los datos del Indicador de Seguimiento a la Economía presentados ayer por el Dane, uno tiene que ver con la subclase de ‘Administración pública y defensa’, que revisa el desempeño de las inversiones y movimiento en el sector público, ya que pese a que se mantiene en terreno negativo, para octubre mantuvo la racha descendente que viene mostrando desde hace meses.



Para esta oportunidad tuvo una variación anual de 0,7%; número que se traduce en una caída pronunciada respecto al 8,3% del mismo período en 2022.



Si se compara este ítem durante los últimos cinco meses, se aprecia un descenso que pasó del 12,9% en junio al 8% en julio, al 7% en agosto y para septiembre y octubre estuvo por debajo del 1%; con 0,8% y 0,7%; respectivamente.



Esto, según los analistas, se traduce en que el país debe apostar por recuperar la inversión privada, mientras pone en marcha sus proyectos y obras, para impulsar la economía rápido.



Daniel Hernández Naranjo

