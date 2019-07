Alistan reforma para masificar las APP en todos los sectores

El Gobierno alista una reforma para ajustar las reglas de las asociaciones público - privadas (APP), de tal modo que en el país haya un ‘boom’ de proyectos diferentes a vías, puertos y aeropuertos.



(Fortalecer el DNP: una tarea fundamental).



La iniciativa está siendo estudiada desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuya directora, Gloria Alonso, habló con Portafolio acerca de este tema, del Presupuesto General de la Nación del 2020 –que será radicado este lunes– y los nuevos Conpes que se discutirán en el Consejo de Ministros.



Empecemos por la reforma a la ley de APP, ¿qué buscan con esto?



El país está en mora de actualizar esa ley, porque en su momento se diseñó para proyectos de infraestructura vial y actualmente, agentes privados quieren invertir en sectores como hospitales, cárceles, colegios, TIC, etc.



El instrumento de APP se está desdibujando mucho y en nuestra agenda tenemos la tarea de proponer una reforma a todo el mecanismo, para que sea más amplio y las reglas de juego sean las mismas en todas las áreas. Cada sector está pasando sus propios decretos y esto hay que organizarlo, poniendo claras las normas para todos.



¿Cómo va la implementa- ción del Plan Nacional de Desarrollo?



En Planeación trabajamos con todas las entidades del Gobierno y acompañamos a los ministerios en la implementación de las políticas que quedaron en la ley del plan. Una que para nosotros es esencial es ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, porque el país necesita que el Estado sea mucho más amable con el ciudadano y el empresario, ya que eso facilita la labor de unos y otros.



Por ejemplo, para los más pequeños, toda esta carga de trámites les representa el 40% de sus ingresos operacionales, pues tienen por lo menos tres empleados y deben afiliarlos a seguridad social, y para eso tienen que hacer un despliegue tremendo. Acá hay una apuesta grande por la transformación digital y, además, vamos a usar la herramienta de lenguaje claro para que podamos ‘traducirles’ a las personas el lenguaje normativo.



Todo esto va en la línea de ayudarles a los empresarios a que vean las ventajas de ser formales, porque esto se ve como un costo, pero si les ayudamos en rebajar las cargas, ¿por qué pensar así? Al contrario, formalizarse tiene unas ventajas, como poder acceder a créditos o cumplir estándares para el consumidor.



(Entidades estatales todavía le dan prioridad al uso del papel).



Vamos avanzando en ayudarle al empresario; nuestro plan vela por el crecimiento y busca ayudarle a la inversión privada y al inversionista, y para esto, tenemos que darles las herramientas y facilitarles la vida. De otro lado, en el sector oficial, ya lanzamos una cartilla para los mandatarios que salen este año, en la cual se detalla qué tienen que entregar para cuando dejen el puesto, y después, en noviembre, seguiremos con el acompañamiento a los mandatarios que entran.



El Gobierno ha dicho que con los incentivos buscan aumentar el empleo, pero este sigue deteriorado. ¿Cómo se explica esto?



Hay dos cosas. Uno tiene que ver con las cifras de empleo del Dane versus lo que dicen las cifras de crecimiento. Esa ha sido una gran preocupación, porque el crecimiento de la economía es lo que jalona el empleo, y cuando vemos desde la oferta y demanda, las cosas van bien. Por ejemplo, las cifras de consumo van bien y estas están muy alineadas con el crecimiento del PIB, pero también están la compra de vehículos, la tasa de ocupación hotelera, la confianza empresarial, etc.



Vamos a hacer unas mesas técnicas con el director del Dane para entender por qué si la economía crece, se destruyen tantos empleos; eso hay que revisarlo, porque todos los indicadores están bien. Ahora, parte del aumento del desempleo también puede ser un efecto rezagado del menor crecimiento que traía la economía, pero la magnitud que registra ahora no se explica solo por eso.



¿Cómo va el proyecto de Presupuesto del 2020?



Todavía estamos trabajando en él. Lo vamos a radicar este lunes y lo que tenemos claro es el compromiso de que la equidad es el inamovible y por lo tanto eso se verá reflejado.



El monto más importante se dedicará a estos temas, que incluyen educación, salud, vivienda, entre otros. Repito, aún no hemos cerrado el documento, pero sí puedo decir que cumpliremos con todos los compromisos que ha hecho el Gobierno Nacional, por ejemplo, con estudiantes, maestros, indígenas y la paz con legalidad.



También están trabajando la reforma a las regalías, ¿en qué van?



Con la reforma buscamos un mecanismo para que, al mirar la fuente generadora de los ingresos de las regalías, mantengamos el incentivo a las regiones donde se produce.



Hoy, las productoras reciban cerca del 11% de regalías directas, pero lo que queremos es estimular la inversión, eso sí con un cuidado del medioambiente, llegando a cerca del 20%.



Paralelamente, tenemos que considerar no quitarles a las demás regiones, entonces lo que haremos es ahorrar un poco menos y eso iría a las zonas productoras, con el fin de que no afectemos a nadie y tengamos un nuevo sistema para impulsar el desarrollo territorial. De otro lado, queremos hacer el sistema más eficiente y ágil.



Actualmente, para un alcalde es muy complejo aprobar un proyecto y desde que llegamos hemos reconocido las necesidades de las regiones y hemos tratado de ayudarles con asistencia técnica. Por eso, la reforma también tiene que buscar que el sistema sea más ágil y cuidando que se contrate bien todo. Esa es la agenda que tenemos para este segundo semestre, en conjunto con los gobernadores: rediseñar la operatividad del sistema.



(135.000 colombianos con ingresos de $ 3,8 millones mensuales se le 'colaron' al Sisbén).



A la reforma todavía le faltan cuatro debates y hay que hacer consulta previa, pero a la par vamos trabajando la ley estatutaria, que se presentaría y aprobaría en el 2020.



¿Qué tanto impactaron los cambios en las cifras del censo?



La cifra no es muy lejana a lo que teníamos cuando elaboramos el PND, pero algo importante es que este piensa en personas. Entonces, si nuestra meta es sacar a tres millones de personas de la pobreza, eso haremos, independiente de cuántos seamos.



En cuanto a los giros a las regiones (Sistema General de Participaciones), si hubiere un cambio muy drástico, vamos a proponer un periodo de transición, porque esto generaría traumatismos. Es una propuesta y habrá que llevarla en la ley del Presupuesto, pero todavía nos toca esperar; primero debemos conocer las cifras oficiales del Dane.



¿En qué Conpes están trabajando?



El próximo que vamos a sacar es el de logística, con base en los resultados de la misión, pero actualizado y recogiendo la visión del PND. Lo vamos a llevar pronto a aprobación del Consejo de Ministros y vale decir que esto es un eje fundamental para la competitividad del país, porque mucho de los problemas tiene que ver con logística.



También está el de transformación digital, que viene ahora que ya se aprobó la Ley de Financiamiento, el PND y la ley de las TIC. Lo que sigue es materializar todos aquellos cambios que fueron incluidos en las tres leyes. En cualquier caso, con todo esto buscamos que haya más avances en productividad.



¿Para cuándo prevé que estén ambas políticas?



Ya están prácticamente listas. El Conpes de Logística lo llevaríamos al próximo Consejo de Ministros y el de transformación después, porque aún depende de la firma de la ley de modernización de las TIC.



RUBRO DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISBÉN IV



De acuerdo con la directora del DNP, Gloria Alonso, el país tendrá “todo listo hacia abril del 2020, pero por ahora estamos trabajando con lo que ya hay, y en eso me refiero, por ejemplo, en estudios de focalización de los recursos”, agregó Alonso.



Acá, por ejemplo, se estudiarán los subsidios que se entregan, en materia educativa, de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, vivienda, etc. Sin embargo, la entidad correspondiente a cada programa realizará los esquemas y tendrá como base la herramienta que el DNP pondrá a disposición de todas las entidades nacionales y territoriales.



Asimismo, les hizo un llamado a los colombianos para que todas las personas atiendan las encuestas que se realicen, ya que hay rumores que indican que esto puede implicar dejar de recibir recursos.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó ayer que “los recursos de inversión para 2020 logramos mantenerlos en 40 billones de pesos”.



En plata blanca, esto significa que dicho rubro, en el proyecto de presupuesto del próximo año, que será radicado este lunes, cuando se cumple la fecha límite, tendría una reducción de 14,5 por ciento en comparación con los 46,8 billones de pesos que se destinaron para la presente vigencia.



Si bien no se conocen mayores detalles, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, para funcionamiento se asignarían unos 175 billones de pesos, desde los 160,3 billones que se están manejando en la actualidad.



Este lunes, el Gobierno radicará la iniciativa ante el Congreso, para discutirla desde agosto.



Sebastián Londoño Vélez

En Twitter: @SLondonoV