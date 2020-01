Alistan un paquete de más de 20 decretos para la tributaria

La reglamentación de la reforma tributaria aprobada el año pasado avanza a toda marcha, a tal punto que en los primeros ocho días del año, ya hay un paquete de más de 20 borradores de decreto listos para ser firmados por el Gobierno.



Los proyectos, colgados en la página del Ministerio de Hacienda, incluyen de todo: retención en la fuente, impuesto de renta, IVA e impuesto al patrimonio, por mencionar algunos, y buscan darle un trámite rápido, de tal modo que a mediados de este mes ya sean sancionados por el Ejecutivo.



Así lo confirmó el director de la Dian, José Andrés Romero, quien, luego de la aprobación de la reforma, afirmó que “la idea es que en enero podamos pasarle un paquete completo al Presidente de decretos reglamentarios de esta nueva ley; obviamente las normas anteriores pertenecen a una iniciativa que deja de existir en el primer mes del año y por eso necesitamos sacar nuevamente los documentos”.



Y es que con la caída de la norma en la Corte Constitucional, por vicios de trámite, el Minhacienda y la Dian tuvieron que redactar de ceros los decretos reglamentarios de la reforma tributaria, y comenzar el estudio de los artículos nuevos, como la devolución del IVA a los hogares más vulnerables.



Este, no obstante, vendrá posteriormente, ya que requiere de un estudio más detallado de las formas para hacer las compensaciones, los métodos y su alcance. Entre tanto, ya están para comentarios normativas importantes para el sector empresarial del país, tales como la posibilidad de descontar el IVA pagado por la importación de bienes de capital.



En este caso, se detallan las formas de aplicación para cada una de las adquisiciones que realicen las empresas y define taxativamente qué activos fijos reales productivos pueden incluirse en los descuentos, que, según el Gobierno, tendrán un costo fiscal de unos $7 billones, pero son su apuesta para generar mayor empleo e inversión.



Además, está toda la hoja de ruta de la modernización de la Dian, particularmente en relación a su planta de personal. De hecho, según el borrador, se busca hacerle frente aún más a la evasión de impuestos y al contrabando, pero también mejorar temas administrativos en cuanto al recaudo de impuestos, las devoluciones de saldos a favor y de gestión y fiscalización, entre otras.



La idea, en cualquier caso, es lograr la meta de ingresos tributarios de este año, que es de $168 billones, es decir, $10 billones por encima de lo calculado para el 2019, según la entidad.



Sin embargo, no es lo único que le aplicaría a la Dian, ya que también se pretende acelerar la reglamentación de la norma que le permitirá conciliar procesos tributarios, aduaneros y cambiarios, buscando depurar los litigios existentes.



De otro lado, entre las normas que busca sacar cuanto antes el Gobierno tiene que ver con los beneficios para las inversiones que realicen las empresas holding, el cual “consiste en la creación de una renta exenta cuando la compañía holding colombiana perciba utilidades distribuidas por sociedades nacionales y/o extranjeras en las cuales la firma colombiana tenga una participación igual o superior al 10%”.



En el primer paquete está, además, la reglamentación de uno de los temas bandera del Gobierno de Iván Duque: los beneficios tributarios para la economía naranja. En este caso, se detalla cuáles sectores aplican, los montos mínimos de empleo que deben hacer las compañías y los mínimos de inversión, que son de unos $156 millones en máximo tres años.



Para quienes tengan activos no declarados o pasivos inexistentes, el Congreso aprobó darles una nueva oportunidad de ponerse al día con la administración tributaria. En este caso, se hacen claridades sobre qué patrimonios aplica para la presentación de la declaración, cómo funciona la repatriación de los activos (que genera un valor menor) y la forma para sanearlos dependiendo de su origen.



Por otra parte, para las empresas que contribuyan recursos destinados a la educación de los empleados se establecen beneficios tributarios. Particularmente, la norma les da la posibilidad a las compañías de tomar como gasto deducible del impuesto de renta los aportes que realicen para apoyar el estudio de sus trabajadores y de su núcleo familiar.



Asimismo, el primer paquete de reglamentos a la reforma tributaria trae consigo los detalles para aplicar a incentivos a la generación de energía eléctrica con fuentes no convenciones, que incluyen deducción en renta, exclusión del IVA, exención del gravamen arancelario y depreciación acelerada de activos.



Finalmente, el plan del Gobierno de acelerar la implementación de la reforma tributaria incluye uno de los principales programas con los que busca aumentar la formalización y un cambio para las personas naturales.



En el primer caso, tiene que ver con el Régimen Simple de Tributación, que les permitirá a comerciantes, peluqueros y demás negocios pequeños declarar y pagar un solo tributo, en lugar del Imporrenta, impuesto al consumo, de industria y comercio, IVA y de los aportes al sistema general de pensiones.



En tanto, en el segundo, se fijan límite para tomar como ingreso no constitutivo de renta las cotizaciones voluntarias a fondos de pensiones, así como la forma en que se tratarán los ingresos que vienen de honorarios y la nueva tabla de retención en la fuente a título de renta, que vuelva a empezar en 95 UVT.