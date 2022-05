Alza de tasas no solucionaría alta inflación, según nobel economía

La economía de Estados Unidos necesita intervenciones del lado del suministro en lugar de alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal que no lograran controlar la inflación, señaló el premio nobel de economía Joe Stiglitz.



"Subir las tasas de interés no va a resolver el problema de la inflación", dijo el profesor de la Universidad de Columbia a Lisa Abramovicz y Tom Keene en Bloomberg Televisión en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



"No va a crear mas comida. Va a hacer que sea mas difícil porque la gente no va a poder realizar las inversiones". Los comentarios serán seguidos en unos días por la publicación de las actas de las últimas deliberaciones de política monetaria de la Fed, lo que podría arrojar mas luz sobre un ajuste cada vez más agresivo que incluye un alza de tasa de medio punto a principios de este mes. Stiglitz ofreció un enfoque alternativo.



"Lo que se hace es tener intervenciones del lado del suministro", indicó. "Una de las cosas que el presidente Biden intentó hacer es tener más cuidado para los niños, lo que significaría que más mujeres ingresen a la fuerza laboral, eso libera una de las restricciones: el suministro de mano de obra".



El economista insistió en que la producción de alimentos también debería ser una prioridad, tanto en EE.UU. como a nivel mundial. "Solíamos tener excedentes de alimentos en EE.UU., podemos recuperarlos", sostuvo. "Al menos tratar de hacer todo lo que podamos a nivel mundial para aumentar el suministro hará más por abordar el problema que causar una depresión".



Agrego que "matar la economía elevando las tasas de interés no resolverá la inflación en ningún momento".



PORTAFOLIO