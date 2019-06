¿Alza del bitcóin llegó a su fin?

El ascenso del bitcóin esta semana ha sido meteórico. Su declive igual de rápido. Entrar y salir resulta fácil en el mundo de las criptomonedas, donde la fiebre por el bitcóin aumentó su precio a casi 14.000 dólares el miércoles, el nivel más alto desde enero de 2018. Posteriormente, el mayor activo digital cambio de rumbo en cuestión de minutos después de que un importante mercado de criptomonedas informara de una interrupción al servicio.

La retirada se aceleró el jueves y volvió a poner el precio de la moneda a casi el mismo nivel que hace cinco días. El alza en los precios trajo recuerdos de la burbuja criptográfica que estalló a finales de 2017, cuando el bitcóin y otras criptomonedas, acosadas por reveses regulatorios y problemas relacionados con el fraude, cayeron en desgracia.



(Lea: El bitcóin se ha revaluado 240% en el 2019)



El precio del bitcóin, por ejemplo, languidecía a alrededor de 3.600 dólares hace solo seis meses. Los alcistas de las criptomonedas se animaron este año después de que numerosos pesos pesados de Wall Street mostraran un mayor interés y una mayor aceptación de las criptomonedas y la tecnología de cadena de bloques subyacente, lo que ayudó a impulsar los precios.



La tendencia se volvió parabólica a principios de este mes cuando Facebook Inc. reveló planes para introducir su propia moneda digital; muchos proponentes citaron la medida como una validación, esperada desde hace tiempo, del potencial de los activos digitales para alterar drásticamente el sistema financiero global.



Pero la reversión del jueves provocó que uno de los mayores defensores del bitcóin, Mike Novogratz, lamentase no haber retirado más dinero de la mesa antes de que la moneda perdiera casi todas sus ganancias.



(Lea: Moneda virtual de Facebook dispara valor de las criptomonedas)



Eso podría haber contribuido a su rápida caída, de acuerdo con John Spallanzani, gerente de cartera de Miller Value Partners. El bitcóin llegó a caer un 19% el jueves, reduciendo la perdida al 16% al final del día.



Avanzaba un 4,2% a 11.137 dólares a las 10:50 a.m. en Hong Kong el viernes. La volatilidad del bitcóin está cerca de los niveles más altos desde principios de 2018, cuando la burbuja estallaba.



"Parece que el mercado de las criptomonedas se calentó demasiado ayer y ahora se está enfriando", escribió Mati Greenspan, analista senior de mercado en la plataforma de negociación eToro, en un comentario. "Qué mercado tan increíble, donde el precio puede caer alrededor de un 15% en menos de una hora y volver a los máximos del día de negociación anterior".



Otras monedas alternativas también cayeron el jueves, con un descenso de Ether y Litecoin del 14%. El índice Bloomberg Galaxy Crypto Index, que sigue una cesta de los mayores activos digitales, cayó un 19%.