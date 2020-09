Ambiente y tecnología, recetas de ley del turismo contra la crisis

El martes, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca incrementar la competitividad del sector en medio de esta coyuntura por la pandemia.



En el documento se modifican algunos componentes de la ley general de turismo para incluir tres elementos fundamentales, como lo son la sostenibilidad, la búsqueda de la formalización y las herramientas que incentiven la reactivación de uno de los segmentos más golpeados en esta crisis.



“Cotelco respalda esta iniciativa, pues el proyecto recoge muchas de las solicitudes y preocupaciones del sector empresarial turístico. En materia del segmento de naturaleza, indudablemente Colombia tiene un enorme potencial, siempre hemos sabido que somos de los países más competitivos y ahora se tiene la posibilidad consolidar esta oferta”, resalta Gustavo Toro, presidente de Cotelco.



Asimismo, Paula Cortés, presidenta de Anato, celebra diciendo que “hemos incentivado a las agencias de viajes a que se certifiquen en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 003, la cual involucra aspectos sociales, ecológicos y económicos del sector. En ella hemos certificado 12 agencias”.



Las propuestas por el sector son relevantes en un contexto de pandemia que dejó entre mayo y julio de este año, según el informe sobre mercado laboral del Dane, una reducción en el número de ocupados de servicios de alojamiento y comida de 475.000 personas, en comparación con el mismo trimestre del 2019.



“Hay que tener en cuenta que el turismo de naturaleza no es un producto nuevo, pero sí es uno en el que Colombia no ha dado el salto para su aprovechamiento. De hecho, vemos que a nivel internacional el turismo de naturaleza representó el 8% del mercado internacional, y tiene un crecimiento del 12% constante en los últimos años. En Colombia este es nuestro diferencial, y realmente se debería hacer una apuesta contundente con distintas variables”, resalta María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de AmCham y experta en turismo.



Más allá del componente ambiental, esencial para la sostenibilidad del sector, Lacouture dice que hay que facilitar las herramientas para el desarrollo turístico, que incluye temas como el de economías circulares y de manejo de desperdicios, señalización, guías, infraestructura liviana acorde al ecosistema y la carga.



INFORMALIDAD



Dado que el tema de la informalidad siempre ha sido considerado uno de los talones de Aquiles del sector, el proyecto presentado busca a través del fortalecimiento de la calidad turísitca, la inclusión de nuevas infracciones y la suspensión automática del Registro Nacional de Turismo, entre otros elementos, garantizar la vigilancia de este aspecto.



No obstante, Héctor Antonio Gutiérrez, decano de la facultad de ciencias sociales y administrativas de la Fundación Univertaria San Martín, dice que para combatir la informalidad también es necesario ayudar a las personas a través de la reducción de las cargas tributarias.



Y agrega que “hay un gran desconocimiento por las personas que están desarrollando el turismo y, por eso, siguen en la informalidad”, por lo que es fundamental el despliegue de campañas pedagógicas.



A su turno, Lupoani Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Transporte Terrestres Automotor Especial (Acoltés) manifiesta que “había una necesidad sentida sobre este punto. Debe existir un verdadero reglamento, en el que todos los actores entiendan su compromiso con el turismo y cumplan con la normatividad. Y es que tiene que ejecutarse un control sobre la informalidad porque está presente en cada uno de los puntos de la cadena”.



Mientras, para Lacouture más allá de las sanciones que se puedan ejercer desde el Gobierno, las autoridades locales son llamadas a generar el seguimiento a los actores que no cumplan con las normas, que se complemente con jornadas de capacitación.



LA TECNOLOGÍA



Como una de las llamadas a contribuir en la reactivación del país, la tecnología no se podía quedar por fuera de las directrices para la promoción del turismo. Sin embargo, el proyecto busca que las plataformas electrónicas que prestan actividades de este tipo queden enmarcadas en una regulación para garantizar la confiabilidad del servicio.



“La innovación y tecnología también hacen parte de la sostenibilidad, pues permiten hacer una medición, y lo que es más importante, un seguimiento de los objetivos para el mantenimiento del turismo de una forma más eficiente”, resalta la directora ejecutiva de AmCham.



Actualmente, existen 21 destinos turísticos certificados por el Ministerio de Comercio como La Macarena (Meta), Salento (Quindío), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Mompox (Bolívar) o Ciénaga (Magdalena). “Lo anterior demuestra el interés de Colombia para posicionarse como un destino sostenible, cumpliendo con todos los requisitos”, resalta Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Finalmente, Christian Brändli, jefe de la Cooperación Económica de Suiza, país que desarrolla el programa de Colombia Más Competitiva, resalta que “el turismo sostenible es un instrumento que sirve para consolidar la paz y fomentar la competitividad, porque a nivel internacional es un sector muy importante en creación de empleos y en Colombia

hay un potencial gigante”.



VUELVEN LOS EXTRANJEROS



A propósito del proyecto que busca fomentar el turismo sostenible, recien-

temente el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, anunció que la ciudad sería una de las primeras en iniciar operaciones internacionales a partir de este mes.



“Ya están llegando los vuelos nacionales, y el 21 de septiembre empiezan a aterrizar los vuelos internacionales. La notificación la recibimos del presidente, Iván Duque, y aunque aún no tenemos los detalles, nos comunicaremos y revisaremos con la gerencia del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, las aerolíneas y vuelos programados”.

La noticia es bien recibida en este contexto en donde el país busca apostarle a la atracción del turismo.