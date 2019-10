Amenazas al crecimiento económico de 2019

Ahora a mediados de agosto de 2019, las principales noticias se centran en recordarnos las interrelaciones comerciales, financieras y en general económicas de la actual globalización. Producto de ello, de las iniciativas de guerra comercial del mandatario en la Casa Blanca contra China, producto de los temores de una desaceleración económica en Alemania –como locomotora en Europa- los mercados bursátiles han caído. Los impactos en Colombia amenazan con reducir la expectativa de crecimiento económico.



Los datos del estremecimiento económico están a la vista: el índice industrial Dow Jones ha caído un 3.05 por ciento; el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, retrocede un 2.5 por ciento, llegando al filo de los 1,500 puntos. El peso colombiano se acerca a un tipo de cambio de 1,440 por dólar estadounidense. El precio del petróleo también se ha tambaleado y tanto el indicador Brent –europeo- como el West Texas –estadounidense- se ubican en precios cuyo rango va de 55 a 59 dólares por barril de crudo.



Nótese que no sólo la baja en los precios del petróleo está afectando. Eso se traduce en menores ingresos para el Estado y en déficit de liquidez para operaciones e inversiones públicas. Lo que también influye en una tendencia a la baja en la dinámica económica privada. No sólo son los precios del petróleo. Afecta, muy en particular la tasa de cambio del peso, en un ambiente dominado por un déficit que ronda el 4 por ciento, en cuanto a la cuenta corriente de la balanza de pagos.



Es cierto que el bajo nivel de ingresos de petróleo tiende a frenar en general, la economía colombiana. Una economía cuyas rentas se centran mayoritariamente, en minería y petróleo. Pero también el impacto se siente en función de la devaluación del peso.



En la medida que el peso se devalúe, las importaciones son más caras y las mismas son indispensables para la producción nacional. Este es un punto muy importante en el cual tienden a fallar los conceptos de la economía en su corriente más aceptada. Se indica que una devaluación promueve la competitividad de las exportaciones. Cierto. Pero en una economía como la colombiana, similar a lo que pasa en muchos países latinoamericanos, las exportaciones requieren de componentes de importación, posiblemente de un 38 o 40 por ciento.



De allí que el repunte de exportaciones no sea tan evidente. La devaluación está importando inflación, esto aumenta los precios y reduce la demanda interna. Es difícil que el crecimiento económico anual de 2019 para Colombia, pueda superar el 2.9 por ciento.



Giovanni E. Reyes, Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.

Profesor Titular y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario.

Especial para Portafolio.co