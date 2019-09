Con un potencial de ventas de US$80 millones cerró este jueves en Cali LAC Flavors, la rueda de negocios organizada por el BID y Procolombia. Portafolio habló con Fabrizio Opertti, gerente del sector de integración y comercio del BID.



Con un potencial de ventas de US$80 millones cerró ayer en Cali LAC Flavors, la rueda de negocios organizada por el BID y Procolombia. Portafolio habló con Fabrizio Opertti, gerente del sector de integración y comercio del BID.



¿Qué impacto tuvo LAC Flavors 2019?



Ya cumplimos una década con Lac Flavors y esta fue la edición 14. Se cerraron negocios importantes en el sector de alimentos y bebidas, productos libres de gluten, entre otros.



LAC Flavors ha tenido un gran crecimiento y se han cerrado negocios por casi 100 millones de dólares en estos 10 años y con unas expectativas de negocios de casi 1.000 millones de dólares, así que esos números son indudablemente un muy buenos. En Cali se reunieron cerca de 300 exportadores de la región de 22 países, de los cuales unos 160 de Colombia en esta edición, con 113 compradores internacionales de 34 países, de los cinco continentes. Se realizaron una serie de actividades de conocimiento y aprendizaje también en la previa, lo cual se ve reflejado en la convocatoria que logramos con ProColombia.



¿Cuál es el apoyo del BID para la internacionalización de las pyme de alimentos y bebidas de América Latina y el Caribe?



El BID trabaja con las pyme en múltiples aristas de intervención. Las pyme configuran la gran mayoría de las empresas de la región, estas son motor de crecimiento y de creación de empleo. No obstante, no están explotando el potencial de exportación que tienen, el cual es muy grande. Solamente un 15% o alrededor de este número de las pyme de América Latina y el Caribe son exportadores, frente a un 30% de las pyme en Europa y más de un 50% en Asia.



El Banco apoya a las pyme con inteligencia comercial y contactos, a través de las agencias de promoción de comercio, como lo que hace ProColombia en el caso de Colombia, para derribar barreras regulatorias y arancelarias y realizar asesorías en las negociaciones comerciales.



Así que esos son algunos puntos de los que se trabajan en infraestructura de logística, donde hay todavía costos muy altos y muy elevados, que corresponde todavía a un 20% de valor del comercio, entonces el banco trabaja tanto en la parte más dura de esa estructura como en la parte más soft de los procesos. También trabajamos en la tecnología y ahí tenemos una plataforma para las pymes que se llama conectamaaericas.com, para apoyar a las pymes de América Latina y Caribe a exportar.



¿Cómo ha sido el trabajo con ProColombia?



Es un socio y cliente de hace mucho tiempo. Es siempre un lujo trabajar con una agencia de promoción que es de las más reconocidas de la región, que está descentralizada dentro de Colombia, en alianza con actores locales como la Cámara de Comercio de Cali. Trabajamos en un país como Colombia, con una agencia como ProColombia, con sus redes institucionales, para nosotros es siempre es un placer y una vez más hemos trabajado juntos.



¿Qué opina del hecho que América Latina y el Caribe sea llamada a ser una de las despensas del mundo?



Sabemos que la clave de América Latina y el Caribe es que es una región rica en alimentos y que ahora la tarea es agregar valor; debemos ser el granero del mundo y el supermercado del mundo, al mismo tiempo.



Es decir, hay que agregar valor a través de información y de certificaciones. Sabemos que hay nichos de consumo de alimentos, a nivel de demanda de países con consumidores, con altos ingresos disponibles para el tema de la salud. Por ejemplo, todo lo que es saludable, es un nicho que está creciendo mucho, por ejemplo, mariscos también, todo lo que es frutas e ingredientes exóticos para cocinar, entre otros.



Sabemos que el tema crece de forma muy fuerte, pero esos nichos son intensivos en información, en certificaciones y también en tecnología.



¿Hay ejemplos de este negocio?



Hay un caso muy interesante de la empresa Takeoff, fundada por un venezolano y un argentino, que crea microcentros logísticos muy tecnologizados que se asocian con los comerciantes minoristas de alimentos para recoger, en menos de una hora, los pedidos realizados en línea.



Precisamente, ¿cómo las innovaciones en agrotecnología pueden dinamizar las exportaciones de la región?



Valle del Cauca es una potencia agrícola, es un exportador muy importante en la categoría alimenticia, con miles de empresas exportando estos productos. Dentro de las categorías más importantes de hecho está la de productos de confitería, azucares y mieles, o sea que hay ahí un posicionamiento interesante.



¿Y qué otras actividades?



Otro es el tema de innovación y cómo las empresas del Valle del Cauca en particular pueden innovar. Hay una apuesta interesante en este sentido porque la innovación no depende de las últimas tecnologías, no depende del último cable, del ultimo iPhone.



La innovación es un tema humano inherentemente empresarial y emprendedor. Creo que esa historia de cómo se ha reinventado la búsqueda de la excelencia de la innovación más allá de la tecnología, es una historia muy importante inspiradora de innovación en otras empresas agrícolas. La innovación en los agro negocios no depende únicamente de la tecnología, dependen de la voluntad de llevar esta innovación y asumir riesgos en este proceso.



Cali también es la cuna de Harinera del Valle, un productor grande y muy reconocido de harina de trigo, pastas y aceite de canola que lleva 65 años en el mercado. Diez años atrás, la empresa creó un departamento de innovación, que le ayudó a impulsar la creatividad en el plano interno y a experimentar constantemente con nuevos productos.



Entre estos productos, cabe mencionar las premiadas tortillas integrales con fibra de avena. En la actualidad, Harinera del Valle exporta su principal producto —Doñarepa— a 12 países, que comprenden desde Costa Rica hasta España.