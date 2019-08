Amnistía tributaria: ya se han declarado $36.000 millones

A poco más de un mes de que se venza el plazo para acogerse a la nueva amnistía tributaria que se creó en el país, ya se han pagado cerca de 40.000 millones de pesos.



Las cifras, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), están con corte al 21 de agosto pasado y da cuenta de que son 196 contribuyentes los que han declarado, de forma agregada, por impuesto de normalización la suma de $36.624 millones.



De estos, 170 son personas naturales, mientras que las 26 restantes son empresas o sociedades (personas jurídicas), que han saneado sus ‘pecados’ tributarios ante el Gobierno, que dispuso este nuevo gravamen en la Ley de Financiamiento.

Cuando se estableció, a finales del año pasado, la Dian indicó que por este tributo preveían un recaudo cercano al billón de pesos.



Y si bien la cifra actual corresponde a menos del 5 por ciento de los ingresos esperados, es importante tener en cuenta que los potenciales contribuyentes tienen hasta el 25 de septiembre para declarar y pagar por los activos que no hayan dado a conocer ante la Dian o que pusieron en sus declaraciones como pasivos inexistentes.



Bien lo dijo hace unos días el director de la entidad, José Andrés Romero, cuando señaló que “en tres años, con la normalización anterior se lograron normalizar patrimonios por 30 billones de pesos (10.000 millones de dólares), que representaron un billón de pesos en recaudo”.



Y agregó que en esta ocasión, está es la oportunidad, por una sola vez, de reportar voluntariamente el patrimonio omitido pagando una tarifa reducida, logrando, incluso, recolectar en una sola vigencia lo que se hizo en tres años de las anteriores amnistías.



Para el caso de la tarifa menor (de 6,5% y no de 13%), el Ejecutivo y el Congreso determinaron que esta se podrá aplicar, en caso de que los recursos que hayan sido omitidos se reinviertan en Colombia durante un tiempo, lo cual permitiría darle impulso a la economía del país.



El Gobierno proyecta que el recaudo tributario total este año llegue a $157 billones, cifra que quedaría hasta un 10% por encima, si se tiene en cuenta que en lo que va corrido del año, los ingresos por impuestos vienen creciendo, en promedio, a esa cifra.



En parte, el panorama positivo que se registra, hasta ahora, tiene que ver con los mayores ‘dientes’ que tiene la Dian para cruzar datos y encontrar a las personas que, o no pagaban nada de impuestos, o cancelaban menos de lo que tenían a cargo.