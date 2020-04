Ampliación de la capacidad hospitalaria: el nuevo desafío

Archivo particular

La diferencia de nuevos casos de contagio por covid-19 desde que inició la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, el 23 de marzo, hasta el corte de la tarde de ayer, es de 4.079 registros. En un mes Colombia pasó de 277 a 4.356 personas portadoras del virus.



Sin embargo, como bien lo ha reiterado el Ministerio y las diferentes autoridades de salud, la curva epidemiológica demuestra que la expansión del coronavirus en el país aún es muy reducida frente a los ejemplos de otras naciones.



Esto ha permitido que a pesar de determinaciones como la extensión de la cuarentena hasta el 11 mayo, se puedan ir reabriendo simultáneamente algunos sectores económicos.



Y es que de ser peor el panorama, la capacidad hospitalaria de Colombia no tendría abasto para atender a los enfermos. De acuerdo con el reporte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a marzo, Atlántico, que es el departamento mejor ubicado en este indicador, solo llega a las 28,1 camas por cada 10.000 habitantes. En departamentos como Vaupés la tasa es de 2,7 camas. Al respecto el ministro de salud, Fernando Ruiz, resaltó la semana pasada cuatro campos de acción frente a este punto.



Lo primero, señaló, es la expansión de la capacidad en instalaciones de salud en funcionamiento, para en la siguiente fase aumentar la capacidad instalada en edificaciones de salud que no están en uso.



Como tercera medida, se trata de incluir soluciones provisionales como la de Corferias donde se espera llegar a 1.200 camas; y finalmente el uso de la edificaciones diferentes a la salud como el caso de hoteles que, según cifras de Cotelco, tienen una capacidad de 8.000 habitaciones para atender la emergencia.



La meta de la Salud es lograr 8.000 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el territorio nacional como capacidad de respuesta ante una futura eventualidad. El Ministerio resaltó que por lo pronto cuentan con 1.000 médicos en estas unidades y trabaja por tener capacidad de atención al covid-19 en todo el territorio nacional.



Respecto a los ventiladores, se habla de una adquisición de 2.400 de estos equipos que fue apoyada por los embajadores de China, Alemania y Estados Unidos. “Yo les aseguro que no existe ningún otro país de Latinoamérica que en este momento tenga por lo menos en contrato, un número de ventiladores tan alto”, resaltó Ruiz.



LAS PRUEBAS



Según los datos del Ministerio, se cuentan con dos tipos de pruebas para la detección del coronavirus en el país. Por un lado las PCR, o pruebas moleculares, que son las que generalmente se aplican en centros hospitalarios y de urgencias, son medidores de alta sensibilidad, lo que significa que la mayoría de las veces aciertan en el diagnóstico. Sin embargo, el resultado de este tipo de pruebas toma varias horas puesto que deben ser procesadas en laboratorio.



En cuanto a las segundas, se trata de las denominadas pruebas rápidas, “que tienen menos sensibilidad, pero pueden ser tomadas en cualquier lugar y arrojan resultados en menos de 20 minutos”, resaltó Ruiz.



Estas deben tomarse 10 días después del inicio de síntomas y están dirigidas a personas con síntomas leves o que tuvieron contacto estrecho (menos de 2 metros durante 15 minutos) con un caso confirmado.



Respecto a estas últimas, el ministro señaló la semana pasada que ya hay en el país 145.000 pruebas, las cuales están en proceso de validación por parte del INS, que permitirán obtener mejores muestreos de cómo se encuentra Colombia.