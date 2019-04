‘Análisis de calificadoras se respetan, pero no desvelan al Gobierno’

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que a través de mesas de trabajo, que se extenderán hasta el tercer trimestre, se avanzará en el proyecto de reforma pensional, que él llama ‘Protección de la vejez’.



El funcionario instaló en Cali el Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medio de Pago de Asobancaria, y dijo que el plan para recuperar el empleo perdido en estos primeros meses es a cuatro años y hace parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

También afirmó que los análisis de las calificadoras de riesgos se respetan, pero no desvelan al Gobierno, y que la sobretasa para salvar a Electricaribe es la salida que ve para que la costa Atlántica no se quede a oscuras, pese a los reclamos desde las otras regiones de Colombia.

“Tenemos confianza en que la economía está mejorando y ese es el primer prerrequisito para mejorar la condición del mercado laboral, somos conscientes de que tenemos un choque migratorio que afecta el mercado, pero tenemos el convencimiento que, en el contexto de la Ley del Plan de Desarrollo, la tasa, al final del cuatrienio, va a estar entre 7,5% y 8% ”, afirmó.



¿Qué impacto tendrá la migración venezolana en el crecimiento este año?



No somos un país de inmigrantes, no tenemos experiencia en cuantificar los efectos de un proceso migratorio. Las cifras implicaron un incremento del desempleo, aunque la economía se está recuperando y no obstante el dinamismo del sector comercio e industrial, que las exportaciones repuntan y el desempleo sube.



Al final del día, llegaremos a la conclusión de que el efecto migratorio afectó el mercado laboral, tanto en términos del empleo como de la informalidad. En la dimensión social, un choque migratorio tendrá efectos en todas esas dimensiones y, desde luego, en el área fiscal tiene repercusiones importantes como lo reconoció y analizó el Comité de la Regla Fiscal.



Para algunas calificadoras esa decisión del Comité le resta credibilidad a la política fiscal del país...



Tomamos con muchísimo respeto y leímos con mucho cuidado las declaraciones de las calificadoras, que en algunos casos parecidos y en otros difieren, pero siempre son interesantes. Una buena calificadora de riesgo se tiene que hacer la pregunta: ¿Es sostenible la deuda pública colombiana? Si algo nos está diciendo la experiencia histórica es que la deuda colombiana tiene enorme credibilidad.



Los inversionistas conocen que en Colombia tenemos unas dificultades fiscales, pero tienen extremada confianza en que esos problemas se van a resolver. El inversionista sabe que los colombianos hemos estado en dificultades muchísimo más grandes que las actuales, y que siempre pagamos la deuda y siempre se recuperó la economía colombiana.



¿Cuándo se verá la estrategia de ajuste?



En junio vamos a presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y ahí van a poder observar cuál es la trayectoria que estamos planteando, cual es nuestra estrategia de ajuste y podremos discutir sobre el 2020, 2021, 2022 y hasta mucho más allá.



En ese momento, con calma, con cifras, habrá una discusión serena sobre la sostenibilidad de la deuda. Con un cambio de la regla fiscal no se puede hacer un juicio a 10 años vista, y así nos lo están haciendo ver los mercados.



¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la reforma pensional?



Hemos insistido en que esta discusión no se llame reforma pensional, sino de protección de la vejez, no es simplemente semántico; del 75% de las personas que están hoy en edad de jubilarse, solo 20% goza de una mesada pensional. Si no hacemos nada, en 25 años podríamos estar en ese mismo equilibrio tan malo, donde el 25% de quienes hoy son jóvenes van a gozar de pensión.



Queremos políticas que piensen en el conjunto de las personas, no en el 20% o 25% que tiene pensión. Planteamos pensar en aquellas personas que, en edad de jubilación, nunca han podido poner un solo peso en sus ahorros y las que sí han podido, pero no les alcanza para una pensión igual al salario mínimo. Estamos empezando las discusiones en mesas de trabajo que nos lleven a unos consensos para plasmarlo en un eventual proyecto de ley.



¿Por qué las regiones deben responder por Electricaribe?



Suena antipático decir que el problema no es del Caribe, sino nacional; esa es la premisa. La energía eléctrica es un derecho básico para todos los colombianos, y en el caso de la Costa estamos muy cercanos a un apagón. La compañía se ha ido deteriorando de manera brutal, y la intervención del 2016 fue apresurada.



Para salir adelante, la firma necesita entre $7 billones y $8 billones de inversión en 10 años. Los colombianos nos enfrentamos a un dilema: o ponemos plata ahora y pedimos, a través de la sobretasa, $150.000 millones para un déficit que bordea este año los $2 billones (más las inversiones que tiene que hacer), o los colombianos nos quedamos con la compañía, apagando el déficit de $2 billones y asumiendo los $8 billones de inversión necesarios, porque si no, se apaga la Costa.



Esa es la situación, es mejor el pago de los $150.000 millones de los estratos 4, 5 y 6, y de sectores industriales, que dejar ir la compañía al abismo y tener que recuperarla con dinero del contribuyente en adelante, en lugar que sea un operador especializado el que lo haga. Ese es el dilema, ninguna de las dos es bonita, pero a mí me corresponde plantear que es mucho mejor los $150.000 millones.



¿La minga indígena afectará los indicadores del Gobierno Nacional?



Lo que estamos viendo en materia de crecimiento económico es una economía que ya tocó fondo hace rato, es una economía que está rebotando, está en proceso de recuperación de sus tradicionales tasas de crecimiento, de inversión y de consumo, porque tuvimos un bajonazo muy largo, muy arduo y muy duro para la población.



El diálogo social es importante en cualquier democracia; bienvenidas las solicitudes, sobre diferentes puntos de vista de cómo solucionar los problemas, el Gobierno será contraparte de todo diálogo que se quiera iniciar en Colombia.



Lo que es problemático son las vías de hecho y las vías no democráticas de interactuar. Es terrible para la región, devastador, esos estimativos están en billones de pesos en pérdidas económicas, en pérdidas de horas de trabajo, de incomodidades para la población. todo suma una cantidad muy grande en recursos perdidos, desperdiciados.



Gloria Inés Arias

Cali