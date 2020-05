'Es sorprendente ver una caída del PIB tan fuerte'

El Dane reveló que el PIB de Colombia creció 1,1 % durante el primer trimestre de este año, afectada gravemente por las últimas dos semanas de ese periodo, en que el país se aisló y paralizó su actividad económica.



La economía colombiana venía a un buen ritmo durante el primer bimestre de 2020, incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó una cifra de 4,1% para ese periodo, con enero con una expansión económica de 3,5% mientras que febrero se había disparado al 4,8%. Este viernes reveló que en el mes de marzo se contrajo -4,9%.



Los reconocidos analistas opinan sobre esta preocupante cifra, teniendo encuenta que durante todo el mes de abril el aparato productivo del país estuvo totalmente paralizado y hasta ahora se está reactivando.

MUNIR JALIL, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS BTG PACTUAL



Los datos en general nos están mostrando hacia dónde vamos a ver la actividad económica, que ya en las estadísticas va a estar cien por ciento el efecto de la pandemia. Si es sorprendente ver esa caída tan fuerte, porque consumo no se comportó tan mal, estuvo incluso cercano al 4% pero la dinámica de la inversión tuvo un impacto fuerte.



De alguna manera sorprende que con una o dos semanas que incorporó el PIB en cuarentena, haya una desaceleración de esa magnitud, lo cual nos hace prever que los datos del segundo trimestre van a ser bastante malos.



Nosotros estamos trabajando un dato para el segundo trimestre con una caída del 13%, pero nos toca entrar a revisar, porque puede ser peor.



'LA DESACELERACIÓN FUE MÁS ALTA DE LO QUE SE ESPERABA', CAMILO HERRERA, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA DE RADDAR



La desaceleración del PIB de crecimiento del 1,1% es más alta de lo que esperaba la mayoría de los analistas. Esto tiene su origen en el grueso de la construcción donde la caída es muy fuerte.



Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares, tal como se esperaba, tuvo un crecimiento por encima del PIB con un crecimiento del 3,8% en la misma tendencia de los datos de Raddar, que a diferencia del Dane incluye una canasta más amplía porque incluye los bienes usados. Evidentemente el consumo de hogares sigue siendo uno de los mecanismos de crecimiento de la economía pero para el segundo trimestre va a ser diferente.



'DOS SEMANAS BASTARON PARA HUNDIR LA TASA DE CRECIMIENTO', RICARDO ÁVILA, ANALISTA SÉNIOR DE EL TIEMPO



Los resultados no solo estuvieron por debajo de las proyecciones de los analistas, sino que además confirman que el impacto que recibió la economía por cuenta de las medidas de contención frente al coronavirus es descomunal, pues apenas dos semanas de marzo bastaron para hundir la tasa de crecimiento. Es indudable que cuando se conozcan las cifras del segundo trimestre, vamos a ver el peor desempeño desde que hay estadísticas, pues abril se perdió por completo.



Ahora el desafío es continuar por la senda de la reapertura, con mayor decisión, lo cual no implica ignorar protocolos de bioseguridad, de protección y de distanciamiento. Es urgente que haya un cronograma para el comercio, la educación o el transporte aéreo y terrestre. Seguir en la incertidumbre nos hará más daño y se traducirá en más desempleo y más pobreza. Es obligatorio dejar atrás el falso dilema entre salud y economía.



RODRIGO SEPÚLVEDA, DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



Llama la atención que el PIB haya llegado a niveles de 1,1% teniendo en cuenta que en enero y febrero no estábamos bajo medidas de cuarentena.



El segundo trimestre va a tener un resultado más crítico, y acá la pregunta es cómo podemos enrutarnos en una recuperación rápida. Todavía estamos en un escenario en el que no está despejado el panorama, donde hay mucha incertidumbre, entonces todavía no está claro si en el segundo semestre vamos a entrar en una recuperación porque no sabemos en qué etapa vamos a estar respecto al manejo de la pandemia.