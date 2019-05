'Se interpreta cierto freno en el PIB al cual hay que darle atención'

El crecimiento del Producto Interno Bruto del país para el primer trimestre de este año no cumplió con las expectativas de analistas y centros de estudios económicos. El dato de 2,8 por ciento para el periodo enero – marzo estuvo por debajo de lo que esperaba el Banco de la República, que estimaba este indicador en 3,2 por ciento y también aleja a Colombia de la meta de crecimiento anual.



La previsión del Banco Mundial para todo el 2019 es de 3,5 por ciento, una perspectiva que elevó recientemente desde el 3,3 por ciento.



'ES EL MEJOR TRIMESTRE DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS'



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master Rojas, indicó que el dato revelado por el Dane es el mejor trimestre que se ha registrado desde el 2014 y lo calificó como 'bueno'.



"Nosotros teníamos una proyección que estaba un poco más alta, quizá lo que se nos salió de la proyección fue el crecimiento del sector construcción, que fue que el que tuvo un dato negativo", explicó Mac Master.



Del mismo modo, el dirigente gremial señaló que la expectativa es que la construcción tenga un repunte, al igual que deben aumentar las actividades de refinación. En cuanto a industrias manufactureras, dijo que el crecimiento de 2,9 por ciento quizá hubiera sido un crecimiento mayor, pero que "sin duda" la minga indígena en el Cauca afectó el indicador.



'ESTA PRIMERA CIFRA NO ES BUENA PARA ESA META DE CRECIMIENTO'



Frente al dato, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que es una buena noticia, pero que aleja al país de la meta de crecimiento fijada para este año y, en ese sentido, dijo que la economía ha logrado acelerar su paso marginalmente.



"Cuando uno mira el resultado, 11 de los 12 sectores tuvieron un crecimiento positivo, lo que da cuenta de una actividad económica que es relativamente homogénea por el lado de la oferta, eso también es una buena noticia", indicó.



No obstante, Mejía precisó que "esta primera cifra no es buena para esa meta de crecimiento de 3,3", por lo que la economía tiene que rápidamente acelerar su paso para cumplir con esa meta. "La meta del Gobierno, que es más optimista, hace menos probable que se alcance en este año", puntualizó.



'SE INTERPRETA CIERTO FRENO AL CUAL HAY QUE PONERLE ATENCIÓN'



Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, manifestó que el dato llama la atención porque, en general, las expectativas eran de un crecimiento un poco mayor.



"Acá se interpreta cierto freno al cual hay que ponerle atención y cuando uno revisa las expectativas en el sector industrial y comercial hay una leve disminución que podría afectar en cierto grado ese menor crecimiento. Este tampoco ha venido acompañado con un dinamismo en las expectativas de los consumidores", comentó.



'AGRUPAR EN UNA CATEGORÍA AL COMERCIO Y AL TRANSPORTE NO ES DEL TODO CORRECTO'



Mientras que Rafael España, director del Área Económica de Fenalco, hizo reparos a la decisión del Dane de agrupar en una sola categoría al comercio y al transporte, bajo el argumento que ambos sectores tiene una dinámica propia y su contribución al PIB es elevada.



"Es muy pobre la dinámica del agro, pero hay que advertir que el sector crece generosamente, como en 2017. El reto es cómo lograr aumentos importantes en la producción pero con buena rentabilidad" indicó.



Y agregó que es una buena noticia que la inversión haya crecido. "Ello se reflejó en un aumento importante de las importaciones de bienes de capital", puntualizó.



'CIFRAS PREOCUPANTES'



Para Julián Arévalo, decano de economía de la Universidad Externado, el dato se agrava si se conecta con dos indicadores económicos dados a conocer recientemente: desempleo y pobreza.



“Genera preocupación que a una cifra tan alta de desempleo, en términos históricos de los últimos 10 años, se le sume un crecimiento muy por debajo de lo que se esperaba”, indicó Arévalo.



Y añadió que son igualmente preocupantes los indicadores de pobreza y desigualdad, donde se pudo apreciar que, contrario a la recuperación que venía mostrando el país desde hacía varios años, nuevamente se volvieron a fortalecer. “Con esas cifras del PIB no va haber para hacer las inversiones y políticas sociales que corrijan las desigualdades que tiene el país”, precisó.



'ACTIVIDAD POR DEBAJO DEL POTENCIAL'



Por su parte, Sergio Iván Olarte, economista principal para Colombia de Scotiabank Colpatria, dijo que los datos del PIB del primer trimestre muestran que la actividad económica continúa estando por debajo del potencial y que la recuperación de la actividad económica continúa muy gradual.



"Las cifras de actividad económica mostraron que la aceleración de la actividad económica va a un ritmo más lento de lo que el Banco de la República y el Gobierno anticiparon, lo que debería reforzar una tasa de política monetaria constante por el momento", anotó.



Además, precisó que "la mejora en la manufactura, el comercio y la minería permite pensar que la recuperación de la actividad económica continuará (...), especialmente una vez que la construcción de edificios comience a restar crecimiento al PIB". En todo caso, Olarte indicó que Scotiabank Colpatria mantiene su pronóstico de crecimiento de 3,4 por ciento en el PIB para 2019.