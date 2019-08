El resultado del PIB es una buena noticia para Colombia

El Dane dio a conocer este jueves en la mañana la cifra del crecimiento económico del país para el segundo trimestre del año.



El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la actividad económica durante el segundo trimestre creció 3,0% e hizo una revisión al alza del primero de 2,8% al 3,1%, con lo que el PIB del país para el primer semestre se ubica en 3,05%.



Estas son las opiniones de los analistas sobre estas cifras:



"EL COMERCIO ES UN SECTOR MUY JALONADOR Y ESO SE VE EN LA CIFRAS DEl PIB", FEDESARROLLO



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, se mostró tranquilo con el dato revelado por la entidad y señaló que estuvo en línea con las estimaciones del centro de estudios. “Básicamente era lo que esperábamos. Desde el punto de vista del comportamiento del consumo privado, habíamos dicho que a pesar de que la confianza empresarial no ha retornado a terreno positivo, la del consumidor sí ha sido mejor en los últimos meses”, dijo.



Es ese sentido, Mejía destacó que el buen comportamiento del sector comercio. “Es un sector muy jalonador y eso se ve en la cifras del PIB publicadas”, precisó y al tiempo agregó que la cifra también es interesante dese el punto de vista de inversión, formación bruta de capital.



Frente a la revisión del dato del primer trimestre, recalcó que las revisiones que se hacen del crecimiento económico son normales. “Hacen parte de recabar información más precisa, así que no tenemos una opinión más allá de que es una buena noticia”, anotó.

“Nos deja con mayor tranquilidad que este año la economía va a logar superar la meta de 3%”, puntualizó.



"BÁLSAMO MUY POSITIVO PARA EL PAÍS", BANCOLOMBIA



En medio de un panorama de gran volatilidad, de una creciente incertidumbre mundial y de temores por una recesión, el dato del PIB del segundo trimestre del año resulta un ‘bálsamo’ muy positivo para Colombia.



Así lo afirma Juan Pablo Espinosa, analista de Bancolombia, quien agrega que también es una muy buena noticia la revisión al alza de PIB del primer trimestre que pasó de 2,8% al 3,1%, gracias, en gran medida, por los mejores comportamientos de las actividades profesionales, científicas y técnicas (pasó de 3% a 3,6%) y la administración pública (pasó de 3,3% a 4,1%).



Estas cifras, manifiesta Espinosa, no sólo representan un muy buen dato en el comparativo regional sino también en el mundial.



“Esta cifra confirma que el crecimiento de la economía se ha venido recuperando y que hoy en día crece en un nivel que no se veía desde el año 2015 y que además nos lleva a pensar que si se mantiene esa dinámica en el segundo semestre del año veríamos un 2019 creciendo por encima del 3%. Esto sería muy positivo teniendo en cuenta todos los riesgos que vienen de afuera”, manifiesta Espinosa.





Frente a la revisión del crecimiento del dato del primer trimestre, Espinosa señala que estos ajustes son muy frecuentes y normales en todas las entidades estadísticas mundiales y que la cifra de revisión, aunque parece amplia, no sorprende pues en su orden de magnitud estaría en nivel normales.



"ECONOMÍA COLOMBIANA ESTÁ EN UN PROCESO DE RECUPERACIÓN GRADUAL", SCOTIABANK COLPATRIA



Por su parte, para Sergio Iván Olarte, Economista Jefe de Scotiabank Colpatria, la actividad económica en el segundo trimestre del año creció 3% anual. En el primer semestre del año, después de la corrección de los datos por parte del Dane, también habríamos crecido 3%, desde que el Dane subió el crecimiento del PIB del 1T19 de 2.8% a 3.1%. Cuando las series se corrigen por efectos estacionales y días calendario, la economía también habría crecido 3% durante el primer semestre de este año.



Por el lado de los sectores, en el primer semestre se destacan comercio, administración pública, actividades inmobiliarias y el sector financiero, con crecimientos superiores al del PIB y mostrando que el sector de servicios es el que está liderando la recuperación de la actividad económica. Por el lado del gasto, la demanda interna, liderada por el consumo privado que creció en el primer semestre por encima del 4,5% y la inversión que, con los datos corregidos, muestra crecimientos superiores al 4,0%, reflejando que la economía sigue en su senda de recuperación gradual y que, a diferencia del año pasado, el impulso de la economía está siendo liderado por el sector privado y no el sector público. De hecho, el consumo público está creciendo a tasas muy inferiores a las del año pasado (5,6% 2018 y 2,6% 1S19).



Por el lado del comercio exterior, los resultados de hoy siguen mostrando que la recuperación de la demanda doméstica tiene su contrapartida en el aumento del desbalance externo, desde que la balanza comercial del PIB (exportaciones menos importaciones) aportaron negativamente al crecimiento del PIB en 1.6pp, lo que sigue indicando que el déficit en cuenta corriente seguirá alrededor de 4.2% del PIB este año.



En resumen, los datos de hoy consolidan nuestra visión que la economía colombiana está en un proceso de recuperación gradual, sobrepasando a buena parte de las economías pares y siendo, en términos relativos, una de las mejores comportadas en la región. Dicho esto, el desbalance externo sigue siendo una de las vulnerabilidades más importantes para la economía colombiana.