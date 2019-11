El crecimiento de la economía del país durante el tercer trimestre de este año fue de 3,3 por ciento, reveló este jueves el Dane. Un comportamiento jalonado por el comercio al por mayor y por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida; así como la administración pública y defensa, educación y salud; y las actividades financieras y de seguros.



No obstante, el sector construcción cayó 2,6%, una tendencia que se explica por la caída de 11,1% en la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.



Estas son las opiniones de los analistas sobre estas cifras:

‘COLOMBIA ESTÁ EN UN CICLO DISTINTO DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN’



Tras conocer los resultados del PIB, Diego Franco, analista económico de Franco Group S.A, el crecimiento de la economía colombiana de 3,3% para el tercer trimestre muestra que Colombia está en un ciclo distinto de los demás países de la región, que crecen a un ritmo inferior.



El analista resalta el gasto de los hogares, “que ha venido dando señales muy interesantes”, el gasto del Gobierno y la formación bruta de capital, pues estos tres componentes han permitido dejar atrás periodos deficitarios de crecimiento.



“El dato revelado hoy es el más alto en 15 trimestres y esto habla bien del país. Aunque estamos lejos de lo que deberíamos crecer, comparados con la coyuntura de la región, Colombia sobresale”, destaca Franco.



En cuanto a lo negativo, el analista señala que hay que prestarle mucha atención al tema de minas y canteras y a la construcción.



“Necesitamos un remate del año muy bueno, de un 3,5% o 3,6% para poder estar por encima del 3% en su ponderado. Para eso, el Gobierno tiene que seguir incentivando el gasto de los hogares y la inversión. Tenemos el potencial y eso lo ven los inversionistas”, concluye.



'EL PIB MUESTRA UNA ACELERACIÓN LENTA PERO SÓLIDA DE LA ECONOMÍA'



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el dato entregado por el Dane muestra una aceleración lenta pero sólida de la economía colombiana, un dato que es relevante, según dice, teniendo en cuenta que el contexto internacional es bastante desfavorable.



"La demanda externa mundial está cayendo, las perspectivas de crecimiento son cada vez peores y que la economía del país esté en la dirección contraria es bastante positivo. El crecimiento del comercio muy importante de 5,9%, para un sector que pesa cerca de 18% del PIB es fundamental y fue un gran jalonador de la actividad económica", aseguró.



No obstante, advirtió que sorprende con el deterioro de las construcciones residenciales, que cae más del 11%. "Es preocupante porque es un sector altamente encadenador y generador de empleo. No le ha ido bien este año y que está afectando de manera negativa el sector de la construcción", dijo.



Y agregó que el reto sigue siendo subir la tasa de crecimiento: "la cifra es positiva pero no es suficientemente alta para poder generar el empleo y quebrar la tendencia de deterioro de desempleo, que ha sido la noticia en lo corrido de este 2019", apuntó.



'LA DEMANDA INTERNA ES EL PRINCIPAL MOTOR DE LA ECONOMÍA'



En esa línea, Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual, aseguró que la demanda interna del país está jalonando el crecimiento del país. "El valor agregado de la economía estuvo muy en línea con lo estimado con el mercado, se mantiene una dinámica de crecimiento justificado por la demanda doméstica", indicó.



Y recalcó que "hoy el consumo interno es el principal motor de crecimiento económico colombiano. Hay un buen momento de la inversión en Colombia".



Asimismo, destacó el dato revelado por el Dane teniendo en cuenta la incertidumbre económica mundial. "Este año año ha sido muy particular, donde Colombia está mostrando unos números que son envidiados por toda la región, pero tiene que ver con el comportamiento de la demanda doméstica. Ese soporte del consumo, de la inversión, no lo estamos viendo en el resto de países de la región y eso hace la gran diferencia", precisó.



Finalmente señaló que la entidad espera un crecimiento de 3,2% para todo el año. "Esperábamos para este trimestre 3,4% y la expectativa para el cuarto trimestre es de 3,5%", puntualizó Jalil.