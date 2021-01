‘Los pasaportes de vacunación son una medida estigmatizante’

El 2021 será un año de recuperación lenta para el turismo, pero en el que Colombia y el mundo se prepararán para la nueva realidad de la industria.



Así lo asegura Paula Cortés, la presidente ejecutiva de Anato, para quien mientras no se restrinja la entrada a los países y se implementen “medidas estigmatizantes” como el pasaporte de vacunación, el sector volverá a un dinamismo, incluso incalculable, en el 2022.



¿Cómo fue casi el primer año de pandemia y cómo inician el 2021?



Fue un año muy duro. En el tema de empleo, se calcula que hay 40.000 personas vinculadas a las agencias de viajes con Registro Nacional de Turismo (RNT) en el país, y de acuerdo a los últimos reportes, alrededor de 12.000 empleos estuvieron en dificultades el año pasado. Además, según nuestra última encuesta, el empleo se redujo un 44% aunque el 70% de las agencias se beneficiaron con el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que es algo muy importante.



Estábamos esperanzados en cerrar con un crecimiento del 30% o 35% el año pasado, y de arrancar este enero con mayor dinamismo, pero lo que estamos viendo es que siguen algunas restricciones: Europa todavía no ha abierto vuelos turísticos con Suramérica, EE. UU. está exigiendo las pruebas y hay medidas en Bogotá y otras ciudades.



Sin embargo, las aerolíneas han tenido una reactivación mayor. Entre el 1 y el 21 de enero ya estaban activos el 62% en los vuelos nacionales y del 37% de los internacionales. Entonces confiamos en que a mediados de febrero, cuando baje un poco el pico de la pandemia, podamos seguir activando los viajes.



¿Cuál es la expectativa con la ley de turismo?



Vemos temas muy relevantes como la sostenibilidad y algo que se venía pidiendo a gritos: lograr una formalización en el sector. Y es que hoy en día hay plataformas que son prestadores de servicios turísticos, pero no se hacen llamar así, sino que dicen ser solo plataformas. Entonces ese ha sido un gran avance y estamos esperando toda la reglamentación sobre este artículo para equilibrar la cancha.



Y otro de los temas es la reactivación. Aquí encontramos una disminución del IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5% hasta diciembre del 2022, y también la reducción del mismo impuesto a los paquetes turísticos hasta final de este año.



Las restricciones de los países siguen siendo una realidad, ¿cómo ve el futuro de los viajes internacionales?



Ya estamos asimilando que por mucho tiempo vamos a tener que viajar con una prueba. En casos como EE.UU se está dando la posibilidad de que no solo sea la PCR, sino también la de antígenos, que es más accesible y esto da la facilidad de que se siga viajando al exterior.



En 2020, 1,2 millones de colombianos viajaron fuera del país, obviamente fue menos que en una época normal, pero a pesar de todo la gente sigue saliendo. Entonces creo que mientras que no restrinja en la entrada, no deberíamos de tener un problema masivo.



Hoy el inconveniente es con Europa pues hacía allá si no se es residente, estudiante, o si se tiene visa de trabajo no se puede entrar, y esa restricción sí afecta realmente. No lo dice Anato, lo dice la Organización Mundial del Turismo (OMT), las restricciones son las que matarían al turismo.



Y, en esa línea, ¿qué opina de los pasaportes de vacunación?



Nosotros no compartimos ningún tema de estigmatización, y ese del pasaporte lo es porque el proceso de vacunación es completamente diferente en cada país, depende mucho de los recursos, y, como lo ha dicho la OMT, no se debe estigmatizar al turista por si tiene o no una vacuna. Además, quienes hayan tenido covid no se puede vacunar, en primera instancia. Y por eso creemos que la mejor opción es la prueba de los antígenos, o la PCR. Pero más allá de eso, esta sería una restricción innecesaria.



Las personas cada vez más pueden gestionar sus viajes, ¿cuál es el futuro de las agencias en este contexto?



En medio de esta pandemia, el pasajero viene destacando el valor agregado no solo de las agencias que implementan protocolos, sino entorno a todo el tema informativo con respecto a las medidas. Y Anato hizo una tarea importe el año pasado en este punto, pues día a día recopilamos los decretos que iban saliendo y entregándoselos a las agencias.



Asimismo, las herramientas digitales están creciendo cada vez más en el mundo, y las agencias de viaje durante esta pandemia se han venido digitalizando y teniendo contacto directo con el pasajero a través de plataformas e internet.



¿Qué otras ayudas están pidiendo?



Como se ve en el Pulso Social del Dane, el 67% de las agencias están trabajando a media marcha, y casi un 8% aún se encuentran cerradas.



Entonces nosotros seguiremos insistiendo en la extensión del PAEF y del apoyo a la prima, pues esto ha sido fundamental. Ese 50% que logramos ayudó a apalancar las grandes dificultades.



Nos preocupa que aún siga aumentando la cifra de desempleo en el sector porque eso suma a la gran informalidad del turismo. Y también creemos que hay que seguir haciendo concesiones en los pagos de los diferentes impuestos.



¿Cómo ve el futuro del turismo?



Yo digo que es totalmente promisorio. Soy una fiel convencida de que una vez pasemos la restricciones, el turismo va a tener una disparada superior a lo que cualquiera ha podido determinar. Por eso es importante que los periodos de vacunación se hagan de manera ágil.



Este año el crecimiento será de una manera controlada, y paulatina, pero en el 2022 va a ser de una forma que ni siquiera pensamos. Hay que seguir trabajando unidos para preparar los destinos y la regiones, y por eso desde Anato seguimos firmes con la vitrina turística, que será en abril, y que en esta versión número 40 buscará dar ese empuje.