Andi lanza iniciativa de rescates entre empresas

En medio de las dificultades que atraviesan miles de empresas que operan en el país por cuenta de la extensión de la cuarentena y de múltiples restricciones, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) anunció que el gremio liderará la ‘Liga del rescate’, una iniciativa pionera que busca que cientos de compañías le den la mano a otras firmas en problemas -sin importar su tamaño o sector- y, también, preservar el empleo.



(La Andi invita a empresarios y trabajadores a explorar acuerdos).



“Esta es una inmensa convocatoria para que haya compañías que quieran convertirse en rescatistas de empresas. Muchas pueden postularse a ser rescatadas. Por esta vía buscamos defender el empleo en Colombia”, dijo a Portafolio Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien detalló que esta iniciativa entra en operación desde hoy por medio del sitio web www.ligadelrescate.com.



Bajo los esfuerzos que liderará el gremio empresarial para promover la salvación de compañías de distintos sectores, se buscan poner en marcha estrategias como dar recursos monetarios o en especie, construir estrategias de expansión y crecimiento, diseñar campañas para impulsar la demanda de bienes nacionales, entregar apoyos (de carácter tecnológico, administrativo, estratégico y de mercadeo), conceder respaldos en el pago de facturas y hacer compras anticipadas de productos para garantizar flujo de caja a las firmas y hacer mentorías entre organizaciones.



“El empleo se salva si se rescatan las empresas nacionales. Si se trata de multinacionales en Colombia que generen trabajo en el país, son más que bienvenidas. La nueva inversión, también es bienvenida. Es este un esfuerzo importante para defender los puestos de trabajo por la vía de salvar el aparato empresarial colombiano”, según explicó el presidente de la Andi.



POR LA INDUSTRIA LOCAL



El presidente de la Andi señala que más allá de dar una discusión de tono nacionalista enfocada en dar prioridad a la demanda de bienes y servicios con sello colombiano, este es un momento oportuno para “tomar decisiones y proteger realmente la capacidad que tenga Colombia de generar empresa. Y hablo de empresas de todo tipo, que las multinacionales se instalen en Colombia, que encuentren que el país es buen destino para sus operaciones; que las empresas nacionales no tengan desventajas frente a otros países”.



De igual forma, añadió Mac Master, “la globalización se ha visto afectada de alguna forma, todo el mundo lo reconoce. Así, la mayoría de los países buscan mecanismos para poder autoabastecerse, generar productos en forma local, depender menos de las economías que hacen trampa y depender quienes no les interesa crear empleo. Esta debe ser una decisión grande, de país. Eso pasa por campañas de productos producidos en Colombia. Además, es bueno que existan campañas de producción de artículos locales, de consumo de bienes nacionales. Pero esto va más allá, pues debe acompañarse con la construcción de herramientas como líneas de fomento, créditos y condiciones especiales”.



Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, comparte el mensaje por las compras nacionales que envió el presidente de la Andi.



“Me parece que el Gobierno debe priorizar las compras nacionales. Todo lo que pueda hacerse en Colombia en materia de sustitución de importaciones, sobre todo de algunos bienes que vienen de Asia, que puedan desarrollarse en el país, yo creo que es bienvenido”, planteó el dirigente gremial.



Sin embargo, llamó la atención en que tampoco se puede cerrar la economía. Argumenta que teniendo en cuenta que el comercio ha sido uno de los sectores más golpeados, eso no quiere decir que se tengan que cerrar importaciones a productos que sustancialmente serían más baratos en Colombia bajo el principio de la globalización.



“Cerrar las importaciones a ese tipo de productos, en lo que más va a incidir es en el incremento de los precios a los consumidores finales”, señaló Cabal.



Añadió que en momentos en que la demanda está golpeada “se necesita un sano equilibrio de apoyo a la industria nacional, sustitución de productos que se puedan hacer en Colombia competitivamente, pero no cerrar la economía a productos que pueden ser más baratos en el exterior”.



Igualmente, se apartó de quienes han planteado que no hay que ayudar a compañías en crisis porque no son de nacionalidad colombiana. A su juicio, en el comercio hay empresas nacionales y extranjeras y todas generan empleo y comercializan productos locales e importados y en eso radica su importancia, sin tener en cuenta el origen.



A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, manifestó que desde antes de la aparición del coronavirus el país venía siendo testigo de un proceso de proteccionismo mundial y de una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esto condujo a incrementos de aranceles y a una desconfiguración de las cadenas globales de valor.



“Vino con la pandemia un cerramiento de los países y seguramente lo que ocurrirá es que no tendremos las cadenas de valor globales funcionando, sino que estas ahora serán regionales. Además, el mercado interno será muy importante para reactivar la economía de los países y Colombia no es ajena a eso”, explicó el presidente de Analdex.



En esta coyuntura, manifestó Díaz, es válido que parte de la reactivación del aparato productivo se soporte en el contexto local. “En la medida en que los países se cierran el comercio cae. Cada uno busca desarrollar su mercado local. Sin embargo, es indudable que las naciones no pueden cerrarse al 100%, pues hay cosas que necesariamente deben importarse”, dijo.



Más allá de la discusión para proteger a la industria nacional y el empleo que genera, el presidente de Analdex señaló que no puede perderse de vista que parte de lo que debe hacerse “es generar exportaciones, precisamente para contar con las divisas necesarias para poder importar. No puede abandonarse esa parte del comercio internacional”.

Concluyó que “lo que hay que hacer es apoyar las exportaciones a países de la región, a Estados Unidos, entre otros, quienes compran buena parte de las manufacturas producidas en Colombia”.

​

DESARROLLO MÁS ROBUSTO



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que ante la actual situación de las compañías se requiere “una decisión que Colombia no ha tomado y es hacer un desarrollo empresarial robusto. Hemos vivido un discurso ideológico mal fundamentado que ha conducido a la destrucción de la empresa nacional. Este es el momento de repensarnos”.



Mac Master agregó que durante años se ha advertido que la industria colombiana ha pagado las consecuencias de la competencia desleal, del contrabando y de otras malas prácticas. “Colombia ha sido débil en la defensa comercial”, manifestó el dirigente gremial.