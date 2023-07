El centro de estudios económicos Anif elevó una nueva alerta sobre la situación fiscal del país. El presidente de la entidad, Mauricio Santa María, aseguró que las proyecciones de gasto del gobierno son "muy altas" y que las reformas, especialmente la de salud y pensión, agravarán la situación.

En el marco de un seminario celebrado por Anif y Americas Society -Council of the Americas, el presidente de Anif mencionó que, si bien en relación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno 'no ve mayor problema' con los supuestos en relación a variables como el crecimiento, la inflación o la tasa de cambio, si le inquieta el balance de ingresos y gastos que plantea Hacienda.

En relación con los ingresos, por el lado de los ingresos tributarios, Santa María mencionó que para este año se estima un alza importante, pero cuestionó la expectativa relacionada con la gestión de la Dian.

"Es casi un punto del PIB por ingresos de la Dian, otro poco por litigios, pero si eso no se cumple vamos a entrar en problemas importantes", aseguró el economista.

Santa María trajo a colación que una discusión importante está en si estos ingresos se pueden mirar como ocasionales o estructurales, algo que ha cuestionado también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

Y en materia de gastos, reconoció que las presiones por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) siguen siendo importantes.

"El gasto es altísimo en 2023 y 2024. Los intereses son muy grandes este año y el siguiente y tenemos un déficit que se explica en gran parte estos dos años por el tema de combustibles y deuda", indicó.

Además, aseguró que las reformas van a tener un impacto fiscal importante, sobre todo la de salud y pensiones, y eso genera una preocupación adicional.

"El nuevo gasto que se está generando está abriendo una brecha hacia futuro que tendrán que pagar las próximas generaciones", dijo.

Santa Maria dijo que otro tema que inquieta a Anif es el empleo, no solo en un escenario de bajo crecimiento, que afectará al mercado laboral, sino también por la reforma que plantea el Gobierno.

"Si la reforma laboral se vuelve a presentar como se presentó anteriormente y es aprobada, veremos un mayor desempleo y mayor informalidad", aseguró.

